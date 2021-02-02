Україна, Грузія та Молдова висловили спільне бачення розвитку Східного партнерства у листі до ЄС

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови направили віцепрезиденту Європейської Комісії Жозепу Боррелю, комісару ЄС з питань сусідства і розширення Оліверу Варгеї та міністрам закордонних справ держав-членів ЄС лист про спільне стратегічне бачення подальшого розвитку Східного партнерства. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

«Відкриття нових горизонтів співпраці для найбільш зацікавлених та відданих європейському вектору розвитку держав-партнерів сприятиме їх тіснішому політичному, економічному та секторальному зближенню з ЄС. Адаптація Східного партнерства до нових реалій та потреб його держав-учасниць необхідна для зміцнення трансформаційного потенціалу цієї ініціативи та стабільності у регіоні», – йдеться в листі.

Дмитро Кулеба, Давід Залкіані та Ауреліу Чокой заявили, що Східне партнерство має належним чином враховувати європейські прагнення України, Грузії та Молдови та запровадити амбітний підхід для поглиблення їхньої інтеграції з ЄС, повідомили в пресслужбі.

В Кабміні розповіли, що у документі глави МЗС окреслили свої пріоритети у рамках Східного партнерства, які включають інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, зближення з ЄС у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, зеленої економіки, охорони здоров’я та посилення безпекової співпраці.

Також міністри хочуть посилити координацію з підготовки до саміту Східного партнерства у 2021 році та формування нового пакета його завдань та цілей, заявили у пресслужбі.

У листі також зазначено, що досягнення трьох держав на євроінтеграційному шляху слугуватимуть орієнтиром для інших Східних партнерів, додали в уряді.

Програма Європейського союзу «Східне партнерство» була започаткована 2009 року і має на меті наблизити Україну, Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію і Молдову ближче до ЄС. Водночас вона не містить чіткої перспективи вступу цих країн до Євросоюзу.

Із того часу Грузія, Молдова й Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, у тому числі угоди про вільну торгівлю. Але деякі країни-члени Євросоюзу неохоче публічно обговорюють можливість долучення нових держав до ЄС.

Росія неодноразово висловлювалася проти програми «Східного партнерства», заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом і її основними торговельними партнерами серед післярадянських держав може нашкодити інтересам Москви.