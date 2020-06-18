Зеленський: Східне партнерство для України корисне, якщо наближає до ЄС

Східне партнерство корисне для України, якщо наближає її до членства в Європейському Союзу, заявив президент Володимир Зеленський. За повідомленням Офісу президента, про це він сказав під час виступу на відеоконференції лідерів країни Східного партнерства.

За словами президента, цей проєкт не повинен обмежувати амбіції його учасників.

«Комусь достатньо політичного діалогу, комусь – стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі «чотирьох свобод», а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС», – стверджує Зеленський.

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На його думку, серед викликів перед учасниками Східного партнерства – подолання наслідків пандемії коронавірусу.​

«Ця зустріч – прекрасна нагода обговорити подальшу співпрацю задля виходу з поточної кризи та подолання подібних викликів у майбутньому. Перед нами стоять дуже непрості завдання: захистити життя та здоров’я громадян, відновити міжлюдські та ділові контакти, вивести економіку з кризової траєкторії», – йдеться у виступі Зеленського.

За повідомленням Офісу, він також подякував Євросоюзу за нову програму макрофінансової допомоги і додав, що Україна розраховує на співпрацю з блоком у закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби, щойно така вакцина з’явиться.

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3 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель звернувся до міністрів закордонних справ шести країн-учасниць програми «Східного партнерства» Євросоюзу. Він повідомив про довгострокові плани співпраці ЄС із Україною та іншими державами-учасницями програми – Молдовою, Грузією, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

Програма «Східного партнерства» стартувала 2009 року і має на меті наблизити Україну, Вірменію, Білорусь, Гузію, Молдову та Азербайджан ближче до блоку. Водночас вона не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.