У ЄС повідомили про плани співпраці з Україною та іншими державами «Східного партнерства» після 2020 року

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 3 червня звернувся із листом до міністрів закордонних справ шести країн, які є учасниками програми «Східного партнерства» Євросоюзу. У документі, який має Радіо Свобода, йдеться про довгострокові плани співпраці ЄС із Україною та іншими державами-учасницями програми – Молдовою, Грузією, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

За словами Борреля, попередні консультації «визначили п’ять довгострокових цілей політики після 2020 року: економіка та зв’язок; підзвітність інституцій; верховенство закону та безпека; зелені та цифрові перетворення; справедливі та

інклюзивні суспільства». Окрім цього, дуже своєчасною очільник зовнішньої політики ЄС назвав пропозицію «посилити співпрацю у сферах добробуту та охорони здоров’я, із чітким орієнтиром на… протидію пандемії COVID-19».

Боррель проінформував, що через пов’язані з коронавірусною інфекцією обмеження заплановані на червень заходи в межах «Східного партнерства» відбудуться в режимі відеоконференцій: 11 червня відбудеться нарада на рівні міністрів закордонних справ, а 18 червня співпрацю обговорять лідери країн.

У квітні кореспондент Радіо Свобода з посиланням на документ, що опинився в його розпорядженні, повідомляв, що держави Євросоюзу досі не досягли остаточної згоди щодо амбіцій на членство з боку східних сусідів блоку, а також стривожені наслідками вже запровадженої візової лібералізації.

Програма «Східного партнерства» стартувала 2009 року і має на меті наблизити Україну, Вірменію, Білорусь, Гузію, Молдову та Азербайджан ближче до блоку. Водночас вона не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.

З того часу Грузія, Молдова та Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, в тому числі угоди про вільну торгівлю. Однак деякі країни-члени неохоче публічно обговорюють питання долучення нових держав до ЄС.

Москва неодноразово висловлювалася проти програми Східного партнерства, заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом та її основними торговельними партнерами може нашкодити інтересам Росії.