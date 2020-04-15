Європарламент хоче членства в ЄС для «східних партнерів» і критикує Росію – проєкт

Європейський парламент пропонує знову повторити, що країни-учасниці програми «Східне партнерство», серед них і Україна, можуть у майбутньому стати членами Європейського союзу. Також Європарламент хоче знову засудити дії Росії в країнах-сусідах ЄС. Ці пункти містяться в проєкті звіту Європарламенту про «Східне партнерство», з яким ознайомилося Радіо Свобода.

Як мовиться в проєкті документа, європарламентарі мають намір «підтвердити суверенне право країн «Східного партнерства» вільно обирати свій рівень співпраці чи інтеграції з ЄС і відкинути будь-який зовнішній тиск щодо такого вибору».

В офіційних документах інших інституцій ЄС наразі передбачено, що чинні умови «Східного партнерства» самі по собі ніяк не передбачають майбутнього членства в ЄС для країн-учасниць, а це Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія і Азербайджан; Європейський парламент уже не раз виступав за надання такої перспективи. В нинішньому проєкті звіту Європарламенту визнається чинна позиція, але водночас заявлено, що політика «Східного партнерства» «може полегшити процес поступової інтеграції з ЄС» для цих країн.

Документ, зокрема, пропонує почати процес створення спільного для Євросоюзу і країн «Східного партнерства» економічного простору, поступову інтеграцію цих країн в енергетичний союз, транспортну спільноту і цифровий єдиний ринок ЄС. Також у проєкті пропонується створити Інститут «Східного партнерства» в Києві і надати дипломатам із країн-партнерів можливість ставати неофіційними дублерами для посадовців Євросоюзу.

Також у цьому тексті Європарламенту, на відміну від офіційних документів інших інституцій ЄС, згадана й Росія. Європарламент «рішуче засуджує постійні порушення засадничих принципів і норм міжнародного права в регіоні «Східного партнерства», зокрема незаконне застосування сили, вторгнення, дестабілізацію, анексію, відокремлення кордонами і окупацію територій кількох країн «Східного партнерства» Росією і її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів і судів», мовиться в ньому.

Проєкт документа також пропонує «розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону» і місію під проводом ЄС, що мала б допомагати в розмінуванні чи підготовці до місцевих виборів на нині окупованих частинах Донбасу.

Програма «Східне партнерство» була започаткована 2009 року з метою наблизити шість країн зі складу колишнього СРСР до Євросоюзу без конкретних пропозицій членства в майбутньому. Три з них – Україна, Грузія і Молдова – за цей час уклали з ЄС угоди про асоціацію, які передбачають і вільну торгівлю. Але в Європейському союзі низка країн-членів досі не бажає говорити про можливість майбутнього членства для цих держав.