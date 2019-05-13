10 років «Східного партнерства»: ювілейна декларація викликала невдоволення Баку, Тбілісі й Києва

Голови міністерств закордонних справ країн Європейського союзу та «Східного партнерства» понизили статус ювілейної декларації з нагоди десятої річниці партнерства. Це об’єднання, до якого входять Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна, має на меті наблизити своїх членів до Євросоюзу, однак не означає конкретної перспективи членства.

Як повідомили джерела Радіо Свобода, делегація Азербайджану висловила невдоволення текстом документу, оскільки він не порушував питання територіальної цілісності цієї країни.

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Текст декларації змінювати не стали, проте замість підписів усіх учасників саміту він отримав підпис тільки голови зустрічі – Високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Моґеріні.

Азербайджан має територіальний спір із Вірменією через район Нагорного Карабаху. Цей район, заселений переважно етнічними вірменами, заявив про свою незалежність від Азербайджану в ході війни 1988-1994 років. Внаслідок конфлікту загинули 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями.

З 1994 року район перебуває під контролем місцевих військових з числа етнічних вірмен, однак Баку стверджує, що до їхнього числа входять і військові, яких надсилає Вірменія.

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Крім того, в ході обговорення тексту Грузія та Україна також висловили невдоволення тим, що він не містив визнання Брюсселем «європейських прагнень» окремих країн «Східного партнерства».

Однак Тбілісі та Київ визнали задовільним те, що декларація містить відсилки до попередніх документів, зокрема заяв за результатами самітів Східного блоку.

«Ми підтверджуємо спільні зобов’язання, закріплені в деклараціях Саміту «Східного партнерства»; і підкреслюємо наш твердий намір виконувати їх надалі», – йдеться в ювілейній заяві.

«Східне партнерство» було утворене у 2009 році. Останній саміт блоку відбувся у Брюселі 2017 року.