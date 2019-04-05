ЄС та країни «Східного партнерства» продовжать дію ініціативи після 2020

Брюссель – Міністри закордонних справ Європейського Союзу та шість колишніх радянських республік проведуть зустріч наступного місяця і продовжать дію програми «Східного партнерства» на період після 2020 року, коли добігає кінця її дія.

«Східне партнерство» має на меті заохочення Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України проводити реформи навзамін ближчих взаємин та економічної вигоди від співпраці з ЄС.

Міністри закордонних справ зроблять запевнення «у розвитку порядку денного «Східного партнерства» далі після 2020 року» коли матимуть зустріч у Брюсселі 13 травня, яка збігатиметься у часі з 10-тої річницею ініціативи.

Проект документу, що його вдалось роздобути кореспондентові Радіо Свобода, говорить, що країни ЄС та шість держав-партнерів «будуть працювати разом в дусі тісної співпраці щоб упевнитись, що наші суспільства зможуть скористатися усіма плодами – від збільшення заможності до демократії, стабільності та безпеки, що йдуть від такої програми».

Росія не задоволена

Текст проекту може ще змінюватись, але європейські джерела повідомили Радіо Свобода, що документ навряд чи дасть чіткий сигнал щодо майбутнього членства в ЄС для шести країн, а також він не згадуватиме Росію.

Москва висловила сильні застереження щодо «Східного партнерства», вважаючи, що тісніші економічні зв’язки між ЄС та її головними економічними партнерами на пострадянському просторі можуть завдати шкоду російським інтересам.

Проект тексту документу також говорить, що «втілення реформ та виконання домовлених зобов’язань повинно залишатись головним фокусом в наступні роки».

Грузія, Молдова та Україна підписали Угоди про асоціацію з ЄС згідно з програмою «Східного партнерства», а Азербайджан, як очікується, парафує нову версію Угоди про партнерство з ЄС на травневій брюссельській зустрічі.

Наступний саміт в наступному році

Саміти за участі лідерів 28-ми країн ЄС та шести учасників «Східного партнерства» проводяться щороку від моменту започаткування програми у Празі у 2009 році.

Але було вирішено, що цього року саміт проводитись не буде через Брекзіт (процес виходу Британії з ЄС), а також вибори до Європейського парламенту в травні, а також зміни складу Європейської комісії та Європейської ради.

Наступний саміт «Східного партнерства» відбудеться у 2020 році.

Замість цьогорічного саміту, президент Європейської ради Дональд Туск проведе робочу вечерю 13 травня з лідерами шести країн, які є учасниками «Східного партнерства».

Єврокомісія теж матиме ВІП-захід на десятку річницю «Східного партнерства» у Брюсселі 14 травня.