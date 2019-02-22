Білорусь запропонувала цього року провести саміт «Східного партнерства» у Мінську

Тривають переговори між Мінськом та Брюсселем щодо проведення у столиці Білорусі «зустрічі високого рівня» в рамках програми ЄС «Східне партнерство». Проте, на якому рівні буде ця зустріч, наразі рішення немає.

Цього року виповнюється 10 років програмі ЄС «Східне партнерство», що спрямована на шість пострадянських країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

У зв’язку з ювілеєм з неочікуваною пропозицією виступила Білорусь, яка у цій програмі залишається найбільш пасивною, і час від часу виступає лобістом російських інтересів, зокрема гамує антиросійський тон резолюцій самітів учасників програми.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 21 лютого повідомив, що офіційний Мінськ виступив з пропозицією провести ювілейний саміт «Східного партнерства» в 2019 році в Мінську.

«Ця пропозиція вже обговорювалася з нашими європейськими партнерами, – сказав міністр закордонних справ Білорусі. – Ми хочемо показати, що «Східне партнерство» не спрямоване проти якихось третіх країн, що не входять в цю ініціативу, а що воно є прагматичним, орієнтованим на потреби людей проектом. Ми хочемо показати, що в рамках цього партнерства потрібно проводити ідеї, спрямовані на зближення в нашому регіоні».

Білорусь запросила до себе президентів країн ЄС

За його словами, білоруська сторона запропонувала колегам у Брюсселі обговорити можливість проведення «заходу високого рівня» в одній з шести країн, що входять в програму «Східного партнерства», зокрема в Білорусі.

Володимир Макей повідомив, що ця пропозиція наразі далі обговорюється і висловив офіційну білоруську позицію з цього приводу: «Ми вважаємо, що будь-які проекти в рамках «Східного партнерства» повинні бути спрямовані не на подальше нагнітання конфронтації і поглиблення розколу в нашому регіоні, а на зближення між різними конфліктуючими країнами».

Перший саміт «Східного партнерства» пройшов у 2009 році у Празі, столиці Чехії, саміти за участю президентів країн ЄС та країн учасників програми проходять раз на два роки. Президент Білорусі ще жодного разу на був на них: спочатку його не хотіли бачити європейські лідери, а на останній саміт 2017 року в Брюсселі його запросили, проте він сам не поїхав.

Зустріч в Мінську буде, але не президентів

Джерела Радіо Свобода у Брюсселі повідомляють: дійсно очікується, що в рамках програми «Східного партнерства» Білорусь в жовтні 2019 року буде приймати «подію високого рівня».

Остаточного рішення, що це буде і на якому рівні, наразі немає, але, кажуть джерела, напевно не саміт на рівні президентів і прем'єр-міністрів. Зустріч буде на іншому високому рівні, її присвятять темі освіти і досліджень, повідомив з посиланням на інформовані джерела кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

Щодо 5-го саміту програми ЄС «Східне партнерство», то його може цього року і не відбутися взагалі, країни ЄС готуються до виборів Європарламенту та інших важливих подій, тому важко буде узгодити графік усіх лідерів країн ЄС.

Замість саміту планують проведення 14 травня у Брюсселі так званої «конференції на високому рівні» на тему «Східного партнерства». Вона має відбутися на другий день після засідання Ради закордонних справ ЄС.

Навіщо Білорусі потрібна ця зустріч?

Мінський політолог Андрій Федоров вважає, що саміт (чи інша зустріч на високому рівні) в Мінську підвищив би престиж Білорусі серед країн «Східного партнерства».

«Також, як сподівається білоруська влада, він дозволив би вирішити деякі економічні проблеми, залучити фінансування з ЄС. Переважно для цього він і організовується», – сказав Радіо Свобода Андрій Федоров.

Опозиційний політик Анатолій Лебедько, голова центру «Європейський діалог» у коментарі Радіо Свобода також заявив, що президенту Лукашенку було б вигідним проведення такого саміту чи іншої зустрічі в рамках програми ЄС «Східне партнерство».

«Лукашенко хоче отримати інвестиції з Європи, і він зрозумів тепер, що перш, ніж отримати інвестиції, потрібно зав'язати тісні контакти зі структурами, які грошей безпосередньо не дають, але контакти з ними впливають на рішення інвесторів. Далі – Білорусь продовжує позиціонувати себе як міжнародний майданчик для переговорів, Лукашенкові вигідно ще шантажувати відносинами з ЄС Росію, якщо вона знизить фінансування Білорусі, він змушений буде шукати гроші для існування на Заході», – каже Лебедько.

За його словами, у проведення в Білорусі саміту чи іншої зустрічі зацікавлений і Євросоюз: «Адже навіть саме створення «Східного партнерства» – це спроба посилити позиції Європи в нашому регіоні. Для кожної країни регіону є свій план, Брюссель хотів би, щоб програма давала якусь віддачу, тому що йому ж треба звітувати за гроші платників податків перед жителями своїх країн».