ЄС підтвердив підтримку територіальної цілісності країн «Східного партнерства» 

Під час саміту президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна, який триває у Гельсінкі, ЄС наголошує, що територіальна цілісність держав «Східного партнерства» та їхня суверенність є непорушними. Про це за результатами засідання Ради міністрів ЄС заявила Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні.

«Нині важливий день для підтвердження того, на чому нині міцно наголосили всі міністри: Європейський союз відстоює тверду й консолідовану позицію щодо територіальної цілісності та суверенності «східних партнерів», – заявила Моґеріні.

Висловлюючи підтримку державам «партнерства», голова дипломатичної служби ЄС наголошує, що ЄС працює «впритул» із кожною з країн-учасниць цієї багатосторонньої платформи.

«Ми бачимо чіткий прогрес у наших відносинах з усіма шістьма країнами-партнерами, зокрема, ми мали добрий саміт Україна-ЄС минулого тижня», – заявила Федеріка Моґеріні.

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Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус у своєму twitter пише, що «Східне партнерство» після 10 років існування повинно продовжуватися, бо це «надійний і ефективний «транспортний засіб», який наблизив найбільш амбітних партнерів до ЄС. Через їхній європейський вибір вони стикаються з активними та замороженими конфліктами. ЄС не може залишатися не нейтральним».

Голови дипломатичних відомств деяких країн ЄС на зустрічі в Брюсселі висловили свою підтримку країнам «Східного партнерства», зокрема, Україні.

Зокрема, міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс раніше у понеділок заявив, що Європейський союз докладає зусиль для повернення актуальності й нагадування про складну й «неприйнятну» ситуацію в країнах «Східного партнерства», зокрема, щодо незаконної анексії Криму в Україні.

Голови зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу 16 липня зібралися в Брюсселі для підготовки зустрічі міністрів країн Східного партнерства та ЄС, запланованої на 15 жовтня. Європейські дипломати провели оцінку реалізації завдань на період до 2020 року, спрямованих на зміцнення економіки, держуправління, цифрової та інших сфер у шести країнах Східного партнерства: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.