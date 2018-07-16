МЗС Бельгії про зустріч Трампа-Путіна: нагадуємо про агресію Москви в Україні і Грузії

Питання про ситуацію в Україні й агресію Москви потрібно повернути на порядок денний у той час, як президент США Дональд Трамп у Гельсінкі зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, заявляє міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

За його словами, Європейський союз докладає зусиль для повернення актуальності й нагадування про ситуацію в країнах «Східного партнерства», зокрема, щодо незаконної анексії Криму в Україні.

«Поки президент Трамп проводить саміт з президентом Путіним, ми тут нагадуємо про наше «Східне партнерство». Треба повернути до порядку денного й нагадати про ситуацію в Україні – незаконну анексію Криму, а також військову присутність Росії на окупованих територіях Грузії. І я сподіваюся, президент Трамп також висуне ці теми на обговорення», – сказав Рейндерс перед засіданням Ради ЄС.

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Бельгійський міністр наголошує, що хоча є й інші нагальні проблеми, зокрема, війна в Сирії, але «треба висунути на перший план дискусії щодо ситуації в Україні та Грузії».

«Ці ситуації неприйнятні», – заявив Дідьє Рейндерс.

Голови зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу 16 липня зібралися в Брюсселі для підготовки зустрічі міністрів країн «Східного партнерства» і ЄС, запланованої на 15 жовтня. У понеділок у Брюсселі європейські дипломати проводять оцінку реалізації завдань на період до 2020 року, спрямованих на зміцнення економіки, управління, цифрової та інших сфер у шести країнах «Східного партнерства»: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.