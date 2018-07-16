Підтримка країн Східного партнерства важлива не лише для них, а й для ЄС – Моґеріні

Голови дипломатичних відомств Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі проводять консультації щодо подальшої підтримки країн «Східного партнерства», зокрема, України. Про це перед засіданням Ради ЄС 16 липня заявила високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґеріні.

«Ми сьогодні проведемо всеосяжні дебати щодо нашої підтримки держав «Східного партнерства», які для нас є надзвичайно важливими ключовими партнерами й друзями», – зазначила вона.

Голова європейського дипломатичного корпусу заявляє, що кожна з держав-партнерів має свій власний шлях взаємодії з ЄС.

«Ми маємо дуже суттєве просування вперед з усіма шістьма «східними партнерами», причому кожен із них йде своїм власним шляхом. Прогрес очевидний, і робота, яку ми з ними ведемо є вкрай важливою не лише для них, але й для нас», – пояснює Моґеріні.

Голови зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу 16 липня зібралися в Брюсселі для підготовки зустрічі міністрів країн «Східного партнерства» та ЄС, запланованої на 15 жовтня. Сьогодні в Брюсселі європейські дипломати проводять оцінку реалізації завдань на період до 2020 року, спрямованих на зміцнення економіки, управління, цифрової та інших сфер у шести країнах «Східного партнерства»: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.