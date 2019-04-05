Київ приймає міжнародну конференцію з проблем розвитку Росії

У Києві 5 квітня відкрилася міжнародна конференція на тему «Порушення Росією міжнародного права: виклики для світу». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, її учасники обговорюють питання, пов’язані з найбільш загрозливими для безпеки України та держав ЄС тенденціями розвитку Росії.

Центральним у дискусії стало питання, в якому напрямку рухається Росія, чи перетворило її правління президента Володимира Путіна на тоталітарну державу.

Як повідомив Радіо Свобода ініціатор конференції, керівник аналітичного Центру дослідження Росії Володимир Огризко, серед учасників конференції не лише дипломати та політологи з України та держав ЄС, а й експерти з Росії. Росію представляють голова правління міжнародної експертної групи «СОВА» професор Михайло Савва та професор, аналітик ПІР-Центру (Росія – Італія) Юрій Федоров.

«Особливість нашої конференції в тому, що ми вирішили запросити до дискусій російських експертів, які знають Росію зсередини й готові поділитися своїми думками. Для України, котра перебуває у стані війни з Росією, важливо знати, в якому напрямку рухається російська держава та наскільки високими є ризики ескалації Кремлем збройного конфлікту як на сході України, так і в інших державах світу», – пояснив Огризко.

Російські експерти представили учасникам конференції своє бачення «російської перспективи»: професор Савва упевнений, що Росія рухається до новітнього тоталітаризму, а його колега Федоров вважає, що на Росію в недалекому майбутньому чекає розпад.

Конференцію організував Центр дослідження Росії за підтримки МЗС України та дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка.