Декларація Сібіу: лідери ЄС у Румунії домовилися «захищати демократію і верховенство права»

У румунському місті Сібіу відбувся неформальний саміт лідерів країн Євросоюзу. За його результатами учасники ухвалили заяву, в якій зобов’язалися вдатися до реформ у кількох сферах, а також «захищати демократію та верховенство права».

Документ отримав назву декларації Сібіу. Він містить 10 пунктів, у яких викладено зобов’язання учасників саміту. Окремі дипломати ЄС вже встигли назвати його «десятьма заповідями» для наступної Європейської комісії.

Поміж іншого, документ передбачає «захист Європи – від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня», пошук спільних рішень, відстоювання верховенства права та глобальної ролі Європи.

На події не була присутня британська прем’єр-міністр Тереза Мей. Один із чиновників Євросоюзу, причетний до укладення порядку денного саміту в Сібіу, сказав журналістам, що ця зустріч «вільна від теми Брекзиту, і всі відчувають полегшення з цього приводу».

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При цьому учасники саміту мають свої запити щодо порядку денного. Президент Франції Емманюель Макрон активно просуває обговорення питань захисту довкілля, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан активно дискутує зі своїми колегами через тему мігрантів.

«Почуття непевності можна буде подолати, тільки якщо ЄС діятиме спільно, а європейські лідери дадуть чіткий сигнал, що віддані продовженню європейської інтеграції», – заявив перед початком саміту президент Румунії Клаус Іоганніс, який раніше був мером Сібіу.

За два тижні мають відбутися вибори до Європейського парламенту. Як повідомив президент Європейської ради Дональд Туск, він скликав саміт Євросоюзу на 28 травня, аби заустити процес «визначення кандидатів на посади наступних лідерів інституцій ЄС».