У Братиславі триває підготовка до саміту «Східного партнерства» ЄС

Підбити підсумки 10 років і скласти плани на майбутнє зібралися у Братиславі на спільне засідання міністри закордонних справ держав-членів «Вишеградської четвірки», країн «Східного партнерства» і Румунії. Від Європейського союзу на зустріч до столиці Словаччини прибув комісар ЄС із європейської політики сусідства і переговорів з питань розширення Йоганнес Ган. Неформальна зустріч міністрів «Східного партнерства» і V4 передує самітові ЄС із країнами «Східного партнерства», який відбудеться у Брюсселі 13–14 травня.

Братиславська зустріч буде зосереджена на створенні планів на майбутнє «Східного партнерства» у царині регіональної безпеки, економічного співробітництва, зв’язку, інфраструктури та енергетики.

«Цього року ЄС і шість країн його «Східного партнерства» святкують 10 років посиленого співробітництва в рамках «Східного партнерства», – сказав єврокомісар Йоганнес Ган.

«Ця зустріч дасть можливість усім партнерам продемонструвати наші численні спільні досягнення. Реалізація реформ і надання матеріальних вигод для громадян залишатимуться ключовим пріоритетом у наступні роки. У цьому контексті відданість країн «Вишеградської групи» «Східному партнерству» демонструє, що ми разом сильніші», – додав він.

До «Східного партнерства» належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Головування у «Вишеградській групі» нині належить Словаччині, і її міністр закордонних справ Мірослав Лайчак привітав своїх колег у Братиславі і висловив сподівання на наступне «плідне десятиліття співпраці».

Напередодні зустрічі міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек сказав, що ЄС повинен бути готовий до тіснішої співпраці з тими країнами «Східного партнерства», які виявлять до цього інтерес. Наприклад, Петржічек бачить подальші можливості для поглиблення співпраці ЄС із усіма шістьма країнами «Східного партнерства» в галузі інфраструктури.

«Східне партнерство» сприяло досягненню прогресу в низці галузей протягом десятиліття, наприклад, у сфері міжлюдських контактів, з’явилося багато можливостей для співпраці, наприклад, для дослідників і вчених, програми для студентів, ми поглибили співпрацю, наприклад, у сфері транспортної інфраструктури», – сказав Петржічек журналістам під час зустрічі з колегами зі Словаччини, Угорщини, Польщі й країн «Східного партнерства».

За словами чеського міністра, для його країни «Східне партнерство» є одним із пріоритетів зовнішньої політики. «Всі ці країни мають право вирішувати питання свого майбутнього, і Європейський союз повинен бути готовий до глибшого співробітництва з тими, хто його обирає», – сказав Петржічек.

«Є ще багато речей, які треба зробити. Важливо, щоб наші партнери продовжували такі реформи, як верховенство права, боротьба з корупцією, реформа судової системи. Ми також хочемо підтримати громадянське суспільство в цих шістьох країнах», – сказав Петржічек.

В середині квітня прем’єр-міністр Словаччини Петер Пеллеґріні під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Братиславі заявив, що Словаччина виступає за надання допомоги Україні у відновленні її стратегічної інфраструктури – зокрема, її газогонів.