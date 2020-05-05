Посли ЄС погодили висновки щодо «Східного партнерства», визнають європейські прагнення України

Посли Європейського союзу погодили висновки щодо «Східного партнерства», в яких визнають «європейські прагнення» України, Грузії і Молдови, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

«Посли ЄС погодили висновки щодо «Східного партнерства». Найважливіше, що вони досі визнають «європейські прагнення» асоційованих країн, зокрема України, Грузії й Молдови, і поступову економічну інтеграцію. Проте опір був значним, що непокоїть», – написав він у твітері.

Минулого місяця кореспондент Радіо Свобода з посиланням на документ, що опинився в його розпорядженні, повідомляв, що держави Євросоюзу досі не досягли остаточної згоди щодо амбіцій на членство з боку східних сусідів блоку, а також стривожені наслідками вже запровадженої візової лібералізації.

Програма «Східного партнерства» стартувала 2009 року і має на меті наблизити Україну, Вірменію, Білорусь, Гузію, Молдову та Азербайджан ближче до блоку. Водночас вона не містить чіткої пропозиції вступити до блоку.

З того часу Грузія, Молдова та Україна підписали угоди про асоціацію з Євросоюзом, в тому числі угоди про вільну торгівлю. Однак деякі країни-члени неохоче публічно обговорюють питання долучення нових держав до ЄС.

Москва неодноразово висловлювалася проти програми Східного партнерства, заявляючи, що зміцнення економічних зв’язків між Євросоюзом та її основними торговельними партнерами може нашкодити інтересам Росії.