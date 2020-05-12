Україна надалі виходитиме зі своїх європейських прагнень – МЗС про висновки ЄС щодо «Східного партнерства»

Міністерство закордонних справ України заявляє, що «з інтересом» взяло до уваги висновки Ради ЄС щодо «Східного партнерства», ухвалені 11 травня, і поділяє викладені там позиції.

«Україна підтримує підхід щодо подальшої розбудови «Східного партнерства» з урахуванням особливостей двосторонніх відносин ЄС з державами-партнерами, їхніх пріоритетів і потреб, а також прогресу на шляху реформ. У цьому контексті Україна залишається відданою продовженню широкомасштабних перетворень, визначених її курсом на європейську інтеграцію, що закріплений в Конституції України, зокрема у сфері юстиції і боротьби з корупцією, а також подальшій консолідації демократичних принципів, та вдячна ЄС за фінансову і експертну підтримку», – заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що Україна в своєму баченні майбутнього «Східного партнерства» надалі виходитиме зі своїх європейських прагнень і європейського вибору, що закріплені в угоді про асоціацію.

«Україна налаштована на подальше далекосяжне поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, включаючи поступове приєднання до внутрішнього ринку Європейського союзу. Вважаємо поглиблене секторальне співробітництво, розширення взаємної торгівлі шляхом повного використання потенціалу ПВЗВТ, зміцнення конективності та посилення міжлюдських контактів з ЄС і Східними партнерами важливими складовими на шляху реалізації цієї мети», – йдеться в заяві.

У нинішніх реаліях особливого значення набуває співпраця ЄС зі Східними партнерами з питань безпеки, включаючи боротьбу з тероризмом, гібридними і кіберзагрозами, як це передбачено у висновках, додали у МЗС.

«Погоджуємося із закликом щодо розбудови більш стратегічного, амбітного, ефективного і гнучкого «Східного партнерства» на основі принципів спільної власності, диференціації й інклюзивності, що передбачає нові політики і значні проєкти», – йдеться в заяві.

У цьому контексті, додали в МЗС, Україна очікує на запланований на поточний рік саміт «Східного партнерства» для вироблення довготермінових цілей цієї ініціативи і подальшого зміцнення й поглиблення відносин з ЄС.

11 травня Рада ЄС схвалила висновки щодо розвитку «Східного партнерства» після 2020 року. Зокрема, Рада ЄС підтвердила стратегічну важливість цієї програми і єдині зобов’язання її учасників будувати спільний простір демократії, добробуту і стабільності.