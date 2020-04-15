Європарламент планує закликати до «спільного економічного простору» з пострадянськими країнами

Європарламент закликає створити «спільний економічний простір» між Євросоюзом та шістьма пострадянськими країнами, учасницями програми «Східне партнерство». В ЄС розглядають це як частину процесу «поступової інтеграції» цих країн із Євросоюзом, ідеться в проєкті звіту, який кореспондент Радіо Свобода бачив 15 квітня.

Проєкт також містить засудження «незаконних» дій Росії в країнах «Східного партнерства» – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, включаючи із тим, що назване дестабілізацією, вторгненням та анексією.

Цей документ має обговорити комітет із питань закордонних справ Європарламенту в найближчі тижні. На розгляд Європарламенту проєкт може надійти вже у травні.

Документ прямо не згадує про Росію в контексті євроатлантичних прагнень союзників блоку, але Європейський парламент планує «підтвердити суверенне право східних країн-партнерів вільно обирати свій індивідуальний рівень співпраці чи інтеграції до ЄС».

Країни, згадані в документі, перебувають на різних стадіях співпраці з ЄС. Грузія, Україна та Молдова мають із союзом безвізовий режим, а частини їхніх міжнародно визнаних територій прямо або опосередковано контролює Москва. Натомість Білорусь намагається балансувати між Росією та Євросоюзом.