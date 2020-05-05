В ОП заявляють, що ЄС не буде скасовувати безвіз

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, відповідальний за міжнародні відносини, відкидає можливість скасування безвізу з ЄС для України через пандемію COVID-19.

«Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським союзом», – цитує Жовкву пресслужба президента.

Заступник голови ОП також заявив, що з огляду на нинішню пандемію світові гравці мають запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.

За його словами, вже зараз необхідно виробити новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами «Східного партнерства» для подолання подібних викликів.

«Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій», – заявив Жовква.

21 квітня кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомив, що держави Євросоюзу досі не досягли остаточної згоди щодо амбіцій на членство з боку східних сусідів блоку, а також стривожені наслідками вже запровадженої візової лібералізації. Про це свідчить документ, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.