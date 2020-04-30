Боррель про коронавірус в Україні: проблема не у фінансах, а в доступі до зони конфлікту

Євросоюз готовий і надалі допомагати Україні протистояти пандемії коронавірусу, однак основною проблемою є доступ гуманітарної допомоги до території, враженої конфліктом. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Ми надали достатньо суттєві ресурси для протидії пандемії в Україні. Ми реструктурували підтримку не лише України, а й багатьох інших країн, щоб подолати пандемію. Я вважаю, що вони ефективно протидіятимуть цій новій загрозі, і ми готові збільшити нашу допомогу, якщо знадобиться, але що непокоїть нас найбільше зараз – це можливість доправити гуманітарну та медичну допомогу в регіони, де бойові дії створюють чимало складнощів», – сказав він.

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За словами верховного представника, Євросоюз закликає «всі сторони конфлікту» надати вільний доступ до таких регіонів гуманітарним вантажам.

«Я не думаю, що проблема в браку фінансових ресурсів. Складність не в цьому. Проблема в тому, щоб отримати доступ до території, куди конфлікт не дає потрапити гуманітарній допомозі», – зазначив Боррель.

22 квітня Офіс президента повідомив, що Європейський союз вирішив надати Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу.