Зеленський обговорив з керівництвом Pfizer постачання в Україну вакцини у найкоротші терміни

Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором американської компанії Pfizer Альбертом Бурлою контракт на постачання в Україну вакцини в найкоротші терміни.

«Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій», – сказав президент України.

Згідно з повідомленням Офісу президента, голова правління Pfizer пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Американська компанія Pfizer та німецька BioNTech розробляли вакцину від COVID-19 спільними зусиллями. Її ефективність становить 95%.

Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».