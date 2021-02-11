МОЗ: компанія Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19

Китайська компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування, повідомило 10 лютого Міністерство охорони здоров’я.

У МОЗ уточнили, що дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac, вже наданий компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю й Індонезії.

«Наприкінці грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я через своє підприємство «Медичні закупівлі України», яке було визначено оператором вакцин, уклало договір на поставку 1 мільйон 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз із китайською компанією Sinovac. За цією угодою, постачання здійснюватиметься через компанію «Лекхім».

На початку січня 2021 року громадська організація «Пацієнти України» заявила, нібито міністр Степанов сам призначив посередником «Лекхім», а сама ця компанія пов’язана з колишньою очільницею МОЗ Раїсою Богатирьовою.

Очільник МОЗ це заперечував і заявляв, що Міністерство охорони здоров’я України обирало оператора для закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 на вимогу китайського виробника.

В оприлюдненому напередодні звіті «Медичних закупівель» вказано, що це держпідприємство брало участь у закупках вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Згідно з документом, саме це підприємство оплатило дистриб’ютору «Лекхім» партію вакцини від китайського виробника Sinovac Biotech. До До 31 березня Україна має отримати перші 700 тисяч доз, до 31 травня – другу партію в понад 1,213 мільйона доз.

8 лютого під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що наразі Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні мають намір охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше половину населення протягом цього і на початку 2022 року. Україна домовилась про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Ідею закуповувати російську вакцину глава держави відкинув зі словами: «українці – не кролики, експериментувати не маємо права».