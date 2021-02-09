Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 лютого 2021, Київ 00:14
Відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
Embed
Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

No media source currently available

0:00 0:05:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Дослідники продовжують тестувати ефективність існуючих вакцин від COVID-19 проти нових штамів коронавірусу.

Хоча вакцина Oxford/AstraZeneca, схоже, як і раніше, забезпечує захист від нового штаму, який прийшов з Великої Британії, Південна Африка призупинила використання вакцини після того, як дані показали, що вона забезпечувала лише мінімальний захист від нового штаму, який з'явився в цій країні. Тим часом керівник європейської дипломатії сподівається, що ЄС схвалить російську вакцину «Спутнік V» після того, як у британському медичному журналі надрукували інформацію, що вона безпечна і ефективна. А чиновники системи охорони здоров'я США побоюються, що через масові зібрання на Суперкубок чемпіонату з американського футболу, який відбувся 7 лютого, може статися сплеск нових випадків COVID-19. (Відео: Reuters, AFP, AP)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG