Хоча вакцина Oxford/AstraZeneca, схоже, як і раніше, забезпечує захист від нового штаму, який прийшов з Великої Британії, Південна Африка призупинила використання вакцини після того, як дані показали, що вона забезпечувала лише мінімальний захист від нового штаму, який з'явився в цій країні. Тим часом керівник європейської дипломатії сподівається, що ЄС схвалить російську вакцину «Спутнік V» після того, як у британському медичному журналі надрукували інформацію, що вона безпечна і ефективна. А чиновники системи охорони здоров'я США побоюються, що через масові зібрання на Суперкубок чемпіонату з американського футболу, який відбувся 7 лютого, може статися сплеск нових випадків COVID-19. (Відео: Reuters, AFP, AP)