Послаблення локдауну в Австрії. Чому не всі задоволені?

Здавалося б, австрійці можуть зітхнути з полегшенням: із початку тижня, 8 лютого, сувора цілодобова комендантська година в їхній країні була послаблена, звівши заборону на вільне пересування громадян до десяти годин між 20:00-6:00 ранку. Крамниці також можуть відкриватися за певних умов. Однак новий негативний ПЛР або тест на антиген необхідний для служб, які мають справу з близькістю до тіла клієнта, наприклад, до відвідування перукаря. Однак, якщо ви хочете в'їхати до Австрії як турист, вам слід набратися терпіння, оскільки умови для цієї категорії відвідувачів усе ще доволі суворі.

Австрія послабила карантинні заходи, незважаючи на те, що статистика зараження на коронавірус залишається високою. Дев'ятого лютого, другого дня послаблення карантину, в Австрії було зареєстровано 1197 нових інфекцій. Цього разу більшість нових випадків зараження торкнулася Нижньої Австрії, але кількість нових хворих також зростає у Штирії.

Усе ж, на території країни відкрилися музеї, зоопарки та крамниці товарів не першої необхідності, але число відвідувачів, що одночасно перебувають у приміщенні, є обмеженим.

До перукаря з тестом

Повернулися до роботи перукарні та салони краси, однак клієнтам необхідно надавати підтвердження негативного тесту на Covid-19. Щоб забезпечити людям таку можливість, Австрія значно збільшила число центрів безкоштовного тестування, що діють усюди – в музеях, аптеках і навіть за місцем роботи.

Маски обов’язкові у всіх громадських місцях, причому це повинні бути не одноразові медичні, а маски FFP2 більш складної конструкції з фільтром.

У закладах торгівлі на кожного клієнта має припадати 20 квадратних метрів.

Порушники дистанції з іншим відвідувачем у 2 метри, або ті, хто не носить маску FFP2, можуть розраховувати на більш суворі покарання. На даний момент за порушення слід очікувати покарання в розмірі 25 євро.

Ресторани та готелі, як і раніше, для туристів зачинені, але для тих, хто подорожує «по роботі», місце в готелі – без сніданку та кухні – можна зарезервувати.

Покататися туристам на лижах – зась

Для запобігання можливого перетину кордону туристами, які їдуть покататися на лижах, а видають себе за приїжджих у справах бізнесу, влада також оголосила про посилений контроль у гірськолижних районах. «Під час пандемії важливо звести рухи до подорожі до абсолютного мінімуму», – заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер.

Знову почалися заняття в австрійських школах, учні будуть регулярно тестуватися на коронавірус, так само, як і учні молодших класів у сусідній Словаччині, які теж повернулись до своїх парт.

З одного боку, австрійський уряд пішов назустріч населенню, яке втомилося від суворих заходів локдауну. У Відні, зокрема, в неділю, 31 січня, близько п’яти тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти урядових заходів щодо боротьби з коронавірусом. Тоді більшість учасників акції навмисно не одягнула маски і не дотримувалася соціальної дистанції.

Але, з іншого боку, уряд також хотів би захистити своїх громадян від подальшого розповсюдження вірусу COVID-19 та його мутантів:

Поточні вимоги до в'їзду іноземців до Австрії (станом на 9 лютого) 10-денний карантин;

негативний ПЛР або тест на антиген (не більше, ніж 72 години);

або тест на (не більше, ніж 72 години); електронна реєстрація перед в’їздом на територію Австрії – підтвердженням отримання має слугувати роздрукована або здійснена на мобільному пристрої версія;

транзитні пасажири звільнені від цих правил.

Ситуація непроста. На противагу послабленню карантину вступив у дію посилений прикордонний контроль, а це має наслідки як для пасажирів, що їдуть із прикордоння, так і для мандрівників. До 31 березня обидві групи повинні зареєструватися в електронній формі для в’їзду на територію Австрії, а також мати щотижневий негативний тест на коронавірус.

Нова мутація – нова небезпека

Тим часом особливе занепокоєння викликає нова мутація коронавірусу, яку називають «південноафриканською короною».

«Поки Австрія пом’якшує заходи, південноафриканський варіант вірусу, очевидно, поширюється в Тіролі. Але замість того, щоб підтримувати жорстке блокування, держава відкриває крамниці»

Як повідомляє tagesschau.de, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц закликав «скоротити подорожі до Тіролю до абсолютного мінімуму». Крім того, на його думку, всі відпочивальники, які були в Тіролі протягом останніх двох тижнів, повинні пройти тест на COVID-19. Міністр охорони здоров’я Руді Аншобер також попередив, що в будь-який час можливі додаткові заходи.

«Уряд видав попередження щодо поїздок для федеральної землі Тіроль»:

За оцінками експертів, у Тіролі нині зареєстровано 293 випадки південноафриканського мутанта. Мова йде про принаймні 140 активних випадків.

Тіроль не хоче бути «цапом-відбувайлом»

Уряд провінції Тіроль рішуче висловився проти посилення жорстких заходів із боку Відня і сам представив пакет заходів. Тож населення було покликане обмежити свою активність. Для того, щоб мати можливість користуватися канатною лижною дорогою, гості повинні мати можливість подати негативний тест на коронавірус у майбутньому. Згідно з повідомленням Німецького агентства преси (dpa), президент Торгової палати Тіроля Крістоф Вальзер поскаржився в ефірі телеканалу ORF на те, що Міністерство охорони здоров'я працює з невірними цифрами. Такі заходи щодо скорочення подорожей до Тіролю будуть «ударом нижче ременя», – заявив він.

За даними сайту Worldometers, із початку пандемії вірус, який може викликати COVID-19, був виявлений у 414 398 жителів Австрії. 7721 пацієнт у цій країні помер із діагнозом COVID-19.

Карантин при в’їзді до Австрії діє до кінця березня.

15 лютого австрійський уряд знову обговорить подальші кроки в рамках боротьби з пандемією.