Карантин у школах коштуватиме Україні 0,5% ВВП на рік – дані Світового банку

Закриття шкіл спричинить довготривалі економічні втрати – про такі висновки повідомив керівник практики з питань освіти у Європі та Центральній Азії Світового банку Гаррі Патрінос на форумі про виклики коронавірусної пандемії для України 9 лютого.

Патрінос повідомив, що пандемія коронавірусу призвела до закриття шкіл у 45 країнах Європи та Центральної Азії, яке зачепило понад 100 мільйонів студентів та школярів. Це, своєю чергою, позначається на якості освіти.

«Подивімося на Україну: ми бачимо, що, якщо школи були закриті чотири місяці в середньому в країні, і ми обговорювали це попередньо, то навчання буде втрачено на 8%. Це величезні втрати. Більше того, відсоток учнів і студентів, які будуть показувати погані результати навчання, буде зростати на 10%. Це нас дуже хвилює. Ми оцінюємо, що ті студенти і учні, особливо з незахищених верств населення, будуть більше піддані таким впливам», – сказав він.

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За його словами, шкоди зазнали навіть ті європейські країни, де галузь освіти добре фінансується – наприклад, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Велика Британія. Водночас і в Європі найбільше стражають діти з незаможних родин.

Патрінос вказав на наслідки закриття шкіл для майбутніх заробітних плат учнів.

«Втрати майбутніх заробітків будуть дуже високими, до 21 тисячі доларів США у багатих країнах, 30 – в країнах середніх доходів і навіть більше – у бідних країнах. І, зважаючи на той факт, що 1,5 мільярда учнів мали б бути в школах, але не були, ці втрати будуть серйозними. 360 мільярдів доларів у країнах із низькими рівнем доходів і аж до 5 трильйонів у багатих країнах. Це все – втрати навчання або браку навчання. В Україні ми знаємо, що втрати навчання можуть скоротити подальші доходи до 0,5% ВВП на рік. І це призводить до втрат в економіці, звичайно», – сказав представник Світового банку.

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На світовому рівні, додав він, скорочення внутрішнього валового продукту через карантин у школах сягатиме 0,8% на рік.

Для розв’язання проблеми, стверджує Патрінос, держави повинні розробляти програми відновлення шкільної освіти, захищати бюджетні видатки на освіту і готуватися до нових викликів, пов’язаних із новими штамами коронавірусу або новими пандеміями.

«Треба переносити частину навчання, звичайно, в цифру, оцифровувати програми і розбудовувати елементи того, що вже спрацьовує сьогодні, щоб запобігти втраті навчання під час закриття шкіл. Розбудувати систему, яка виявить такі потреби для конкретної країни, і навчити викладачів, вчителів і управлінців у системі освіти відповідно. Ми готові в Світовому банку надати вам допомогу в цих зусиллях. Наприклад, запропонувати проєкт «Краща освіта для результатів» і підтримувати можливості навчання для дітей і молоді в цілому в країні», – підсумував він.

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Протягом останнього локдауну з 8 по 24 січня уряд заборонив відвідування навчальних закладів (окрім дошкільних) учнями та студентами. Після нього Міністерство освіти і науки радить закладам розглянути дистанційне навчання.

На цьому ж форумі 9 лютого міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що падіння ВВП України у третьому кварталі 2020 року уповільнилося до 3,5 відсотка, а в четвертому кварталі – до одного відсотка.