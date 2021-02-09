Падіння ВВП у ІІІ кварталі 2020-го уповільнилося до 3,5% – Петрашко

Падіння ВВП України у третьому кварталі 2020 року уповільнилося до 3,5 відсотка, а в четвертому кварталі – до одного відсотка. Про це заявив під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Ми досить гідно справилися з безпрецедентними викликами 2020 року і маємо оптимістичні прогнози на наступні роки. Заходи уряду та НБУ сприяли формуванню певних позитивних тенденцій в економіці. Починаючи з червня 2020 року, економічна ситуація поступово почала покращуватися на тлі пом’якшення карантинних обмежень та стимулюючих програм Уряду. Зокрема, падіння ВВП у третьому кварталі уповільнилося до 3,5 відсотка, а в четвертому кварталі – до одного відсотка», – сказав Петрашко.

За його словами, умови для економічного відновлення є доволі сприятливими. Уряд прогнозує зростання економіки у 2021 році на 4,6 відсотка.

Обсяг внутрішнього валового продукту в Україні може зрости на 3% у 2021 році. Такий прогноз в огляді «Глобальні економічні перспективи» оприлюднив 5 січня Світовий банк.

Падіння ВВП України в 2020 році, за цією ж оцінкою, склало 5,5%.