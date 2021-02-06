Сексуальна освіта дітей. Чому про це варто говорити?

Відколи діти починають усвідомлювати свою приналежність до певної статі, з ними варто розмовляти про секс, кажуть прихильники цієї ідеї. Всупереч усталеним стереотипам, що рання зацікавленість «забороненими темами» призведе до розпусти, світові дослідження засвідчують протилежне – в країнах, де з раннього віку викладається статеве виховання, низький рівень підліткової вагітності, абортів, зараження ВІЛ або венеричними захворюваннями. Чи можлива сексуальна освіта в Україні? Як до цього ставляться батьки і вчителі, і яка «стартова сходинка» статевого виховання?

Питання не стільки про контрацепцію, скільки про безпеку

Коли мова заходить про сексуальну освіту, багато батьків стороняться цієї теми. Вони дивляться на неї з власного дорослого досвіду і помилково думають, що на таких уроках дітей навчатимуть, як займатися сексом чи користуватися контрацептивами.

Проте під цим поняттям перш за все слід розуміти сексуальну небезпеку, з якою можуть стикнутися діти і підлітки, зауважує Христина Шабат, засновниця мережі приватних дитячих садочків «Пташеня. Дитячий простір» та ГО «Добра освіта», пропагандистка раннього статевого виховання.

За словами Христини, коли вона започатковувала свій навчальний заклад і розробляла навчальну програму, то збагнула, що проблемі дитячого насильства і дитячої безпеки слід звернути особливу увагу.

Головне завдання – убезпечити дитину від сексуального насильства

«Головне завдання – убезпечити дитину від сексуального насильства. Якщо діти відчують якісь домагання з боку незнайомців, вони мають прийти до своїй рідних і розказати їм про це. Даних, скільки дітей стикаються з цим, ми не маємо, оскільки в Україні відсутня така статистика.

Але є опитування, які проводились у європейських країнах. За їхніми результатами, 20% дітей зазнали сексуального насильства у різних проявах. Це спонукало владу і громадських активістів запровадили у цих державах у шкільних чи дошкільних навчальних програмах такий предмет.

Це дало позитивний результат – зріс рівень розкриття сексуальних злочинів проти неповнолітніх, а діти стали почуватися більш захищеними», – розповідає Христина Шабат.

«Правило купальника»

Під час занять з сексуальної освіти дитина опановує навички, як поводитись із незнайомцями, як виставляти рамки приватності, розуміє, як влаштоване її тіло, його фізіологічні процеси і отримує відповідь на одвічне питання: «звідки беруться діти».

«Чотири роки – цілком нормальний вік, щоб говорити з дітьми на ці теми. До цього часу діти вже розуміють, що хлопчики і дівчатка розрізняються не кольором очей, а статевими органами.

Дуже важливо, щоб батьки навчили дітей називати ці частини тіла своїми іменами, без евфемізмів

Дуже важливо, щоб батьки навчили дітей називати ці частини тіла своїми іменами, без евфемізмів. Це робиться для того, щоб у майбутньому, якщо дитина стикнеться з якимсь проявом неприпустимої поведінки з боку незнайомців, вона могла прийти і чітко, без сорому пояснити все дорослим.

Ми вчимо дітей, що існує таке «правило купальника». Жоден дорослий не має права торкатися тих частин твого тіла, що сховані за купальником. Ми також вчимо алгоритму дій, що робити, якщо ці правила порушуються», – зауважує Христина Шабат.

Вчителі, лікарі, батьки – їхнє ставлення до сексвиховання?

Українські школи поки не мають єдиного предмета з статевого виховання, кажуть у Міністерстві освіти і науки. Елементи комплексної сексуальної освіти розпорошені між кількома обов’язковими предметами і факультативними курсами. Проте, як наголошують чиновники, питання сексуальної освіти є важливим і до нього зростає увага.

За даними опитування, проведеного Аналітичним центром Cedos у партнерстві з Дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та за підтримки МОН, 60% як батьків, так і вчителів повністю підтримують запровадження статевого виховання у школі, проте лише 16% педагогів та 12% батьків за те, щоб сексуальній грамоті навчали першачків.

Сексуальну освіту як засіб проти ранньої вагітності, ВІЛ-інфекції і венеричних хвороб пропагує і колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун. На її думку, сексвиховання допомагає зберегти репродуктивне здоров’я і виробити відповідальне ставлення до стосунків.

Сексуальна необізнаність становить серйозну загрозу здоров’ю, а агресивне пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів

«У 2016 році в Україні було зроблено 56 абортів жінкам віком до 14 років та 875 – віком 15-17 років. Це дуже сумна статистика. Сексуальна освіта має допомогти запобігати небажаним вагітностям, а відтак і зменшувати кількість абортів. Також обізнаність молоді та відповідальна поведінка в статевому житті зменшує ризики зараження ВІЛ або іншими хворобами, які передаються під час контакту. Адже у 59% випадках ВІЛ передається статевим шляхом.

Сексуальна необізнаність становить серйозну загрозу здоров’ю, а агресивне пропагування культу сексу в медіа та кінематографі призводить до занадто ранніх сексуальних дебютів, великої кількості абортів, сексуального насильства та поширення захворювань», – написала вона на своїй інтернет-сторінці.

Наразі ще невідомо, яким чином краще викладати сексуальну освіту – інтегрованим предметом чи виносити його як окрему дисципліну, каже Христина Шабат, яка веде розмови з освітянськими чиновниками Львова про започаткування у школах міста уроків статевої грамоти.

Якщо викладати це окремими уроками, розмірковує вона, то їх мають вести навчені фахівці на постійній основі. Зрештою, навчати сексуальній освіті може і шкільний психолог, і вчитель біології або просто класний керівник, який добре знає своїх учнів.

Закордонний досвід

У Великій Британії запровадження сексуальної освіти в школах дозволило на 80% знизити рівень підліткової вагітності, яка у цій країні перетворилася на проблему національного масштабу. В Італії і Мексиці діють магістерські програми для фахівців, які займаються питаннями насильства над дітьми.

Країни, де сексуальну освіту вчать у школі:

Велика Британія

Швеція

США

Франція

Норвегія

Країни, в яких з основами статевого виховання знайомлять із садочка: