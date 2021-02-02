87% ЛГБТ-дітей почувають себе виключеними зі шкільного життя – дослідження

59 відсотків ЛГБТ-дітей чують словесні образи на свою адресу у школі, 30 відсотків стикаються з фізичним насиллям, 49 відсотків – з сексуальним насиллям. 87 відсотків ЛГБТ-дітей почувають себе виключеними зі шкільного життя. Про це свідчать дані Національного дослідження шкільного середовища, повідомляється у пресрелізі громадської організації «Батьківська ініціатива «ТЕРГО».

За даними дослідження, 50 відсотків учнів відповіли, що працівники школи ніколи не втручалися, почувши гомофобні вислови в їхню адресу. Також 69 відсотків учнів, які отримували гомофобні образи, чули ці вислови від вчителів та шкільної адміністрації. 55 відсотків ЛГБТ-дітей повідомили, що в їхній школі немає жодного дорослого, до якого вони могли б звернутись по допомогу.

«Гомофобія як соціальна проблема, на жаль, найбільше зачіпає дітей шкільного віку. Булінг несе руйнівні наслідки для життя дитини: погіршення результатів навчання, погана соціалізація, депресія і навіть суїцид. Отримані результати моторошні», – розповіла Марина Шевцова, кандидатка наук з політології, координаторка дослідження в Україні.

В організації «ТЕРГО» зазначили, що опитування пройшли більше ніж 1700 підлітків віком до 18 років зі всіх регіонів України. Оприлюднення другої хвилі результатів дослідження очікується у березні 2021 року.

За даними Агентства ЄС із фундаментальних прав (FRA), приблизно 40 відсотків представників ЛГБТ в країнах Євросоюзу за останній час стикалися з агресією на свою адресу, а шість людей цієї групи з 10 бояться публічно тримати партнера за руку.