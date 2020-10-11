У Києві відбулась акція за права ЛГБТ+

У Києві 11 жовтня у Всесвітній день камінг-ауту відбулася акція «Свободу не вимкнеш» за права ЛГБТ+.

Як повідомили організатори акції, ГО «КиївПрайд», на площі Спортивній зібралося більше ніж 300 людей. Серед тих, хто виступав, були представники і представниці громадських, міжнародних організацій та об’єднання ЛГБТ+ військових.

Спікери і спікерки наголосили на неприпустимості дій «праворадикальних угруповань із метою залякування бізнесу й суспільства. «Акція була організована у відповідь на погрози і тиск на адміністрацію ТРЦ «Гулівер» після того, як він три дні поспіль транслював 140-метровий ЛГБТ+ прапор. 8 жовтня праворадикально налаштовані особи влаштували пікет із вимогою вимкнути трансляцію», – заявили організатори.

«Ми зібралися тут не тільки заради нашої видимості та відстоювання прав людини, а й заради тих, хто не зміг вийти сьогодні публічно. Хто досі в Україні змушений і змушена приховуватися заради власної безпеки. Ми активістки та активісти виборюємо це право і будемо продовжувати робити це, допоки Україна не стане безпечною для всіх», – заявила Руслана Панухник, директорка ГО «КиївПрайд».

Як повідомляє «Суспільне», під ТРЦ «Гулівер» вийшли також противники акції ЛГБТ+, представники праворадикальних «Нацкорпусу» і «Традиції і порядку».

«Ми за консервативні цінності, за патріархат, за сімейні цінності, проти одностатевих шлюбів. Ми виходимо цю позицію відстоювати», – сказав один із учасників цієї акції.

Між учасниками пікетів стояв кордон із поліцейських. Про сутички не повідомляли.

У Києві від 26 вересня до 11 жовтня відбувався ПрайдМісяць.