Автопробіг під час ХарківПрайду завершився без грубих порушень – поліція

Автопробіг ЛГБТ-активістів під час ХарківПрайду завершився без грубих порушень, повідомила поліція Харківщини.

«У рамках проведення тижня ХарківПрайд 70 представників громадської організації «Харківське Жіноче Об’єднання «Сфера» на 22 автомобілях взяли участь в автопробігу. На майданчику біля ХДАТОБу та на майдані Конституції громадські організації «Правий сектор» та «Спортивний корпус» провели мирний захід «Традиційна родина – сильна країна», – розповіли поліцейські.

За даними поліції, у місті відбувся ще один захід: біля пам’ятника Незалежності на майдані Конституції відбулася акція громадської організації «Традиція і порядок».

Згідно з даними дослідницького інституту Pew, Україна – серед найменш толерантних країн: 14 відсотків українців заявляють, що суспільство має толерувати гомосексуальність. Такої ж думки 14% росіян.