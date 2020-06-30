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Донбас.Реалії | Ахметов знову шантажує Київ?
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30 червня 2020, Київ 17:02
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30 червня 2020, 15:32
Гомофобія: Україна між найменш толерантними країнами у ставленні до геїв – інфографіка
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