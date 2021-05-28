У Києві на показі фільму «Будьмо Гей. Діалоги про гідність» вчинили напад на ґрунті гомофобії – поліція

На закритому преспоказі фільму «Будьмо Гей. Діалоги про гідність» у Києві було вчинено напад на активістів на грунті гомофобії. Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Шевченківського райвідділу національної поліції Києва.

«Дійсно, був такий факт. На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство)», – заявили в поліції.

У пресслужбі розповіли, що правоохоронці нікого не затримали у межах цього провадження.

У громадській організації «КиївПрайд» зазначили, що 27 травня о 19:00 до Dialog Hub, де відбувався показ фільму, прийшли близько п’ятнадцяти молодиків і дівчат у масках з черепами та фашистським символами разом із чорними прапорами з логотипом Solaris.

«Гості» влаштувалися під вікнами закладу та увімкнули на гучномовці психоделічну музику. Вони стукали у вікна та з півгодини тероризували присутніх гучною музикою. Після цього агресивно налаштовані молодики розбили вікно та закинули фаєр та шашку зі сльозогінним газом. Згодом відразу втекли», – розповіли у КиївПрайд.

В організації додали, що усі 20 гостей мають легкі опіки очей та кашель, що не зникав близько години.

За даними Агентства ЄС із фундаментальних прав (FRA), приблизно 40 відсотків представників ЛГБТ в країнах Євросоюзу за останній час стикалися з агресією на свою адресу, а шість людей цієї групи з 10 бояться публічно тримати партнера за руку.