Цьогорічний марш Рівності в Києві відбудеться у вересні – організатори

Цьогорічний марш Рівності на захист прав ЛГБТ у Києві відбудеться у вересні, повідомили у пресцентрі KyivPride. За даними організаторів, наразі сформовано оргкомітет заходу, який розпочинає роботу над його форматом і датами.

«Цього року ми отримали велику кількість заявок як від організацій, так і від представників та представниць ЛГБТ+ спільноти. Ми раді, що в умовах карантинних обмежень та непростої ситуації у країні багато людей прагнуть допомогти в організації найбільшої ЛГБТ+ події в Україні та докласти максимум зусиль задля її безпечного проведення», – заявила проєктна координаторка ГО «КиївПрайд» Оксана Солонська.

У «КиївПрайд» кажуть, що перенесення на вересень «ПрайдМісяця» та маршу Рівності пов’язане з пандемією COVID-19, тому усі деталі та точні дати буде оголошено згодом.

Торік Марші рівності у Києві проводили у форматі онлайн.

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