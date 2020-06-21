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21 червня 2020, Київ 22:38
Новини | Події

У Києві відбулися Марш Рівності Онлайн та Марафон союзників та союзниць ЛГБТ+

Марш Рівності в Харкові, 15 вересня 2020 року

У Києві відбулися Марш Рівності Онлайн на Хрещатику та Марафон союзників та союзниць ЛГБТ+, повідомила організація «КиївПрайд».

«КиївПрайд» спільно з Dronarium та Saatchi&Saatchi Україна запустили над Києвом величезний веселковий прапор. Ця акція стала частиною Маршу Рівності Онлайн та символізувала Прайд у місті. Дрон із прапором кружляв центральними вулицями Києва та облетів визначні пам’ятки української столиці», – повідомили організатори.

Протягом Маршу Рівності Онлайн глядачі та глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах із лозунгами за права ЛГБТ+, фотографіями плакатів та різними іншими посланнями.

Марш рівності мав відбутися 21 червня, проте був перенесений у зв’язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями.

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