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28 травня 2020, Київ 19:02
Новини | Суспільство

Марш Рівності-2020 відбудеться онлайн – організатори

Марш рівності в Києві, 23 червня 2019 року

Цьогорічний Марш рівності відбудеться в онлайн-форматі, повідомляє пресслужба громадської організації «КиївПрайд».

«Запланований ПрайдМісяць, який мав відбутися з 17 травня по 21 червня 2020 року, наразі змінив формат і переноситься в онлайн під назвою ПрайдОнлайн… 21 червня вперше в історії українського прайд-руху відбудеться Марш Рівності онлайн», – йдеться в повідомленні.

Як повідомила Марина Герц, програмна координаторка ГО «КиївПрайд», глядачі та глядачки зможуть доєднатися до лекцій, панельних дискусій, марафонів, які транслюватимуть на сторінках «КиївПрайду» у соцмережах.

«Наш цьогорічний слоган «Бути різними добре разом» про об’єднання та про спільність. Бути разом можна в будь-яких умовах, а в такі складні часи просто необхідно», – заявила Марина Герц.

«ПрайдОнлайн» розпочнеться 6 червня і закінчиться 27 червня.

#KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

#KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото

Цьогорічний Марш рівності у Києві відбувся мирно. Близько 8 тисяч осіб узяли участь у ході за дотримання прав людини.

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