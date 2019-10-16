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16 Жовтень 2019, Київ 11:26
Новини | Суспільство

Pew Research: 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуалізм

Учаснику ЛГБТ-маршу в Харкові, 15 вересня 2019 року

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14% українців і 14% росіян вважають, що суспільство має прийняти гомосексуалізм, свідчать дані дослідження Pew Research, присвяченому європейській громадській думці через три десятиліття після падіння комунізму. Це найнижчі показники в Європі.

Дослідники розповідають, що гомосексуалізм більш прийнятний у Західній Європі. Зокрема, у Швеції (94%), Нідерландах (92%), Іспанії (89%), Франції, Німеччині та Великій Британії (по 86%).

#KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото
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#KyivPride2019: Марш рівності у 20 фото

Цьогорічний Марш рівності у Києві відбувся мирно. Близько 8 тисяч осіб узяли участь у ході за дотримання прав людини.

Група Pew Research також проаналізувала, які проблеми є найбільш важливими для європейців. 81% українців включив до переліку найбільш важливих питань справедливий суд, на другому місці йде питання вільних медіа (63%), на третьому – регулярні вибори (63%). Найменше українці включали до свого переліку найбільш важливих питань проблему вільних опозиційних партій (36%).

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