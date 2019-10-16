Pew Research: 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуалізм

14% українців і 14% росіян вважають, що суспільство має прийняти гомосексуалізм, свідчать дані дослідження Pew Research, присвяченому європейській громадській думці через три десятиліття після падіння комунізму. Це найнижчі показники в Європі.

Дослідники розповідають, що гомосексуалізм більш прийнятний у Західній Європі. Зокрема, у Швеції (94%), Нідерландах (92%), Іспанії (89%), Франції, Німеччині та Великій Британії (по 86%).

Група Pew Research також проаналізувала, які проблеми є найбільш важливими для європейців. 81% українців включив до переліку найбільш важливих питань справедливий суд, на другому місці йде питання вільних медіа (63%), на третьому – регулярні вибори (63%). Найменше українці включали до свого переліку найбільш важливих питань проблему вільних опозиційних партій (36%).