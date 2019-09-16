Праворадикали вимагали під стінами поліції звільнити трьох затриманих після «ХарківПрайду» 

Представники кількох праворадикальних організацій прийшли 16 вересня під стіни управління Нацполіції у Харкові з вимогою звільнити трьох напередодні затриманих після «Маршу рівності» («ХарківПрайду») чоловіків, повідомляє агенція «Укрінформ».

За даними видання, на пікет прибули, зокрема, близько ста представників організацій «Фрайкор», «Традиції і порядок», «Правий сектор», «Національний корпус», а також члени громадської організації «Харківський обласний союз ветеранів АТО».

Згідно з повідомленням, учасники пікету, окрім вимоги звільнити трьох затриманих чоловіків, також зажадали притягнення поліцейських до відповідальності за, як вони вважають, «незаконне застосування сили».

Повідомляється, що до учасників пікету вийшли начальник управління Нацполіції у Харківській області Валерій Сокуренко і його заступник Сергій Чиж, які взяли заяву від активістів.

15 вересня у Харкові відбувся «Марш рівності» або «ХарківПрайд» на захист прав ЛГБТ-спільноти. Безпосередньо під час заходу поліція не зафіксувала грубих порушень порядку. Водночас після «маршу» сталися сутички між представниками однієї з праворадикальних організацій і учасниками «ХарківПрайду». В результаті поліція доставила до відділку 17 осіб, трьох із яких затримали, і згодом оголосили про підозру за статтею «про насильство щодо працівника правоохоронного органу». Повідомлялося, що двоє правоохоронців постраждали у тих сутичках.

Поліція прозвітувала, що у «ХарківПрайді» взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд» 15 вересня. Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року «Марші рівності» вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.