Правозахисники закликають владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку «ХарківПрайду»

Міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse закликають владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

«AI Україна підтримує «ХарківПрайд»! Зважаючи на те, що організатори Прайду отримують погрози, ми закликаємо місцеву поліцію і владу гарантувати безпеку всім учасникам маршу, який буде проведений 15 вересня. Любов – це право людини», – йдеться в заяві Amnesty International у твітері.

Метью Шааф, директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom Нouse додав, що «ХарківПрайд» не загрожує насильством, а його опоненти загрожують».

«Правоохоронці і влада міста мають зайнятися причиною проблеми: людьми з історією насильства, що знову погрожують ним», – написав Шааф у твітері.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес 2 вересня заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд».

За його словами, на сайті міськради зареєстрували петицію проти «ХарківПрайду», що за кілька днів зібрала 5837 підписів, і є підстави остерігатися сутичок під час ходи.

«ХарківПрайд» запланований на тиждень 9-15 вересня. Як зазначається на фейсбук-сторінці заходу, 15 вересня планується проведення маршу за права ЛГБТІ+.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.

Згідно з даними опитування, оприлюдненого в грудні минулого року соціологічною компанією Seetarget, 30% українців не готові приймати у своєму житті представників ЛГБТІ-спільноти. Найбільш толерантно 37,1% опитуваних ставляться до них, якщо це турист. 1,1% респондентів готові прийняти, якщо це член родини.

Згідно з даними опитування, 85,2% респондентів не мають знайомих серед захисників ЛГБТ, 4,9% – мають.