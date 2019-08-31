На ЛГБТ-ході в Одесі затримали трьох людей

В Одесі у ході рівності взяли участь кілька сотень людей, цього року обійшлося без великих інцидентів, передає кореспондент Радіо Свобода.

Правоохоронці затримали трьох осіб, які порушували громадський порядок.

Організатори маршу говорять про 300-350 учасників, поліція – про 200 людей. Серед них були громадяни з Одеси, Дніпра, Харківа, Миколаєва, Кривого Рогу та інших міст. Були на одеському прайді й іноземці, зокрема – зі Сполучених Штатів. Прайд офіційно підтримали дипломатичні установи шести країн, у тому числі Німеччини і Канади.

Під час ходи її намагалися зірвати опоненти – і представники консервативних організацій, і радикали, і релігійні активісти.

Прайд-хода «Щасливі люди – Щасливе місто» стала останнім заходом фестивалю квір-культури, який відбувався в Одесі з 27 по 31 серпня.

Ходу охороняли більше 500 поліцейських та національних гвардійців.