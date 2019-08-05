Особливості гумору в окупації: над чим жартують в ОРДЛО

Обстріли міст, дружба невизнаних «республік», відносини Росії та України. Про це жартують команди «КВК» на окупованих територіях. Над чим ще сміються жителі непідконтрольної Києву частини Донбасу? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Обстріли Донецька в 2015 році, футбольні перемоги «Шахтаря» в 2016-му, ще через рік – заборона низки російських соцмереж в Україні. І це не короткий переказ новин останніх років. Це – «КВК» на непідконтрольній Києву частині Донбасу.

«Що там у вас в Донецьку? Бомблять? І я кажу: «Так, бомблять». Ашотік і Арменчік в економ-таксі так «бомблять», що «несамовиті»! – жартують на сцені окупованого Донецька.

«Одноклассники», «ВКонтакте», користуватися вами не можна, але якщо ти не з України – нічого не бійся».

Головна тема 2018 року – «вибори» ватажка угруповання «ДНР»:

«Я помітив, що по вулиці ходить багато кульгавих собачок. І я буду брати гроші в уряду на лікування їхніх лап. Слоган: «Кирило Іванович – дайте на лапу».

А в 2019 році чимало жартів тільки про вибори президента України:

– «Я тебе зараз вдарю.

– Ти вдариш президента України?

– З чого ти взяв, що ти президент?

– Кожен з нас президент».

В окупованому Донецьку активно розвивається «КВК». У 2014 році там з’явилася так звана «Південно-східна ліга», а вже в 2015-му пройшла перша гра. Ще через рік всі відбіркові та фінальні конкурси транслював телеканал бойовиків «Оплот», директор якого також очолює журі.

Гумор, як вони це розуміють, прекрасно працює на легітимацію того, що відбувається

«В принципі засоби масової інформації завжди займалися тим, що легітимізували диктаторські режими – сенс ЗМІ в диктаторських режимах. Тому гумор, як вони це розуміють, прекрасно працює на легітимацію того, що відбувається. Введення цього в повсякденне життя», – пояснює медіаексперт Олексій Ковжун.

Більшість журі – місцеві «депутати», всілякі «заступники» і так звані «політики».

– У мене є жарт про корупцію в «республіці»!

– Прибережи на півфінал.

– Жарт?

– Команду! – виголошують гравці, ніби по-справжньому можуть жартувати перед бойовиками.

Гравці в «КВК» намагаються жартувати і над місцевими «законами» та «правилами»:

«В Донецьку чимало магії. Інакше як пояснити таке явище: через блокпост не можна провозити українські товари, але в «Амсторі» є сік «Сандора». Магія!».



«Те, що ти хавав одну «гуманітарку», ще не означає, що ти гуманітарій».

– «Ой, зате вам вночі можна гуляти.

– Це ти кому?

– Бомжам!».

Це спроба показати, що вони мають «справжню державу», де є «влада», і над якою можна навіть трохи «жартувати»

«Те, що вони ввели ось цю «лігу» – це, з одного боку, спроба показати, що вони мають «справжню державу», де є «влада», і над якою можна навіть трохи «жартувати». При чому дуже старанно і ввічливо», – наголошує Олексій Ковжун.

Жарти про відокремлення від України, висміювання таких подій, як, наприклад, анексія Криму – «заходять» частині глядачів непідконтрольної Києву частині Донбасу, як то кажуть, на «ура».



«Цього року від України на «Євробачення» поїхав гурт О.Torvald, а від «ЛНР» поїхав гурт «Відірви». «ДНР», «ЛНР», Крим – ми «Відірви».

Вони намагаються цими жартами показати, що у них все добре і їм ні разу не страшно жити в такому ось жахливому анклаві без законів

«Вони намагаються цими жартами показати, що у них все добре і їм ні разу не страшно, зовсім не самотньо, не кисло і не сумно жити в такому ось жахливому анклаві без конституції, без законів, без верховенства права. І тому можна жартувати з приводу України, так, щоб прибрати це почуття страху і самотності», – пояснює Олексій Ковжун.

Українські політики, прагнення України до Європи і толерантність до представників ЛГБТ – теж привід для жартів:

«Після того, як Володимир Зеленський став президентом України, наш директор явно рознервувався, викликав нас до себе і каже: «Ви що, гумористи, теж на моє місце мітите?».



«А біля ріки, а біля ріки в засос один одного цілували мужики, а біля ріки…Такі нині в Україні рибалки».

Дружба двох угруповань, як і їхні внутрішні перипетії, теж не залишилися без уваги:

«Це моя дівчина, вона з «ЛНР», тому наші друзі постійно називають нашу парочку «Новоросія».

Ще одна топ-тема 2019 року – російський паспорт.

– «Я – власник найприбутковішого в Донецьку бізнесу.

– Це якого?

– Роблю ксерокопії біля пунктів оформлення російських документів».

«А знаєте чому я раніше такий злий був? Паспорта російського у мене не було».

І, звичайно, крізь жарти звучить багато політичної пропаганди:



– «Зустрічай, Москва!

– Яка Москва? Це Донецьк.

– Віко, це рифма, розумієш? Донецьк під музику взагалі «не лягав».

– Донецьк ніколи ні під кого не лягав і лягати не буде!».

«Кольщик, наколи мені «ДНР» на моїй широкій талії! «ЛНР» на стегнах наколи, щоб від борщу кордони танули!».

Команди з окупованого Донбасу намагаються піарити на великій російській сцені. Їм неодноразово давали можливість проявити себе в Сочі на міжнародному фестивалі «КВК», де в кращих традиціях пропаганди підкреслювали, що вони представляють не Донецьку область України, а делегацію так званої «ДНР». Але поки що жодна з цих команд у фінал змагань не пройшла.

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