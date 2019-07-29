«Перепис населення» в ОРДЛО: навіщо Кремль вирішив порахувати людей в окупації

Вік, стать, рід діяльності, ставлення до підтримуваних Росією угруповань «ЛНР» та «ДНР» і навіть питання про те, хто винен у конфлікті на Донбасі. Це лише частина пунктів, які підтримувані Росією бойовики хочуть включити до анкети для масштабного «перепису населення». Його планують провести вже цієї осені. Навіщо Кремль вирішив порахувати людей в окупації? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​Порахувати населення в окупації після видачі російських паспортів – нове завдання угруповань «ЛНР» та «ДНР». «Перепис» планують у жовтні, його ініціатором є Кремль – головний фінансовий донор непідконтрольної частини Донбасу.

В Кремлі є великі побоювання, що ці гроші розкрадаються, що цифри кількості населення, які подають їм з непідконтрольних територій, завищені

«Судячи з усього, в Кремлі є великі побоювання, що ці гроші розкрадаються, що цифри кількості населення, які подають їм з непідконтрольних територій, завищені. Тобто, приходить сума, яка розрахована на «мертві душі», і ці гроші, які ніби для «мертвих душ», йдуть в кишені «чиновникам» окупаційної адміністрації», – зазначає журналіст із Луганська Олександр Бєлокобильський.

На «перепис» планують витратити кілька сотень мільйонів рублів. Серед ймовірних питань анкети є і політичні: «позитивні зміни після проголошення псевдореспублік», «вплив на ваше життя конфлікту на Донбасі» і навіть «якою ви бачите подальшу долю» регіону. Крім виявлення «мертвих душ», Москва хоче з’ясувати ступінь лояльності місцевого населення.

Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом

«Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, хто піддався протягом п’яти років масованій обробці пропагандою», – каже Олександр Бєлокобильський.

Старт «перепису» відразу після гучної кампанії з роздачі російських паспортів не є випадковим, впевнені експерти. Російських громадян на Донбасі, за результатами опитування, може виявитися чимало.

Одна справа – кількість виданих російських паспортів за офіційними документами, і зовсім інша – за переписом

«Одна справа – кількість виданих російських паспортів за офіційними документами, і зовсім інша – за переписом. Цифри, без сумніву, не зійдуться. Перепис не перевіряє інформацію, яку повідомляють люди. Але, з іншого боку, це офіційна цифра, можна апелювати до неї: «Ось там стільки-то наших громадян», – пояснює російський політолог Дмитро Орєшкін.

Щонайменше один безумовний плюс у «переписі» в окупації є – сотні безробітних залучать до опитувань, обіцяють платити мінімум 11 тисяч рублів за 18 днів роботи. Це майже чотири з половиною тисячі гривень.

Коли відбудеться всеукраїнський перепис населення?

Проводити перепис населення цього року планують не лише на непідконтрольних територіях. Рахувати українців в тестовому режимі будуть в Оболонському районі Києва і в Бородянському районі Київської області. Цей експеримент покаже: наскільки влада готова вже до всеукраїнського перепису. Його запланували на осінь 2020 року.

Перепис в Україні не проводили вже 18 років. Чому – з’ясовуємо в Інституті демографії та соцдосліджень при Національній академії наук.

– Мені говорили, що не вистачає грошей. Це формальне пояснення. Я не хочу коментувати, – каже директорка Інституту демографії і соцдосліджень Елла Лібанова.

– А насправді?

– Знаєте, коли ми чітко розуміємо розміщення населення, зокрема, старшого за 18 років по території, дуже важко буде запроваджувати «каруселі».

– Тобто все це пов’язано з політикою?

– Безумовно.

Необхідність перепису в Україні давно назріла, кажуть жителі Оболонського району. Стати об’єктом тренувань організаторів майбутнього перепису вони не проти.

«Звичайно, перепис потрібен! Щоб знати, скільки народу в нас проживає. Ми ж досі не знаємо, скільки у нас населення в Україні», – каже киянин.

«Багато людей зараз переселяються, переїжджають, тому не проти, звичайно», – зазначає жінка.

«Давно треба було це зробити! Невідомо, скільки пенсіонерів живих отримують цю пенсію, а скільки – «мертвих душ», – каже чоловік.

«Як людина живе: багато чи бідно, середньо. Щоб знати: допомогти їй чимось, влаштувати на роботу кудись», – додає чоловік.

«Скільки у нас працездатного населення, воно збільшується чи зменшується. Наскільки наша нація старіє чи молодіє. Багато питань», – каже жінка.

Зібраний масив реальних даних про жителів України сьогодні міг би покласти край маніпуляціям політиків з найболючіших питань.

Перепис населення – це єдине джерело інформації про цілий ряд питань, на які неможливо отримати відповідь, навіть якщо буде дуже потужній облік населення

«Перепис населення – це єдине джерело інформації про цілий ряд питань, на які неможливо отримати відповідь, навіть якщо буде дуже потужній облік населення. Скажімо, це питання про мову. Ми не можемо з іншого джерела визначити цю інформацію – людина сама має визначити, яка мова для неї є рідна», – зазначає Елла Лібанова.

Ціна питання – чотири мільярди гривень. Всеукраїнський перепис-2020 не охопить анексований Крим і окуповану частину Донбасу. І навряд чи українським соціологам допоможуть дані, оприлюднені Кремлем і угрупованнями «ЛНР» і «ДНР».

Ніхто ніколи не перевірить: хто буде робити цей перепис, як його будуть контролювати і скільки там насправді людей – виборців

«Ніхто ніколи не перевірить: хто буде робити цей перепис, як його будуть контролювати і скільки там насправді людей – виборців, і в тому числі з російськими паспортами – ми ніколи з вами не дізнаємося», – наголошує Дмитро Орєшкін.

Зате демографи сподіваються – завдяки всеукраїнському перепису – нарешті з’ясувати реальну кількість переселенців з окупованої частини Донбасу і окупованого Криму. Фахівці підозрюють, офіційні цифри сьогодні завищені.

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