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31 Травень 2019, Київ 16:47
Політика

Перепис в ОРДЛО: нові докази окупації

Вулиця Донецька, 25 квітня 2019 року

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Підготовка до перепису населення окупованих територій Донецької й Луганської областей іде повним ходом. У ОРДЛО розробляють «дорожні карти», укладають кошториси і їздять погоджувати їх до Москви. У нарадах беруть участь представники Адміністрації президента РФ, а переписні листи із захистом друкуватимуть на російському «Гознаці».

Офіційні повідомлення про майбутній перепис з’явилися наприкінці квітня. В Луганську «рада міністрів» оприлюднила постанову про проведення перепису з детальними інструкціями іншим установам окупаційної адміністрації 26 квітня. В Донецьку в медіапросторі, на диво, – тиша. Однак там ведеться така сама підготовча робота.

Перепис призначено на 1-14 жовтня, «нормативну базу» для нього готують та затверджують саме зараз. За кілька днів почнеться формування корпусу переписників та керівників процесу. Однак існують певні проблемні питання, які погоджуються в Москві. Зі столиці Російської Федерації будуть фінансуватися всі заходи, хоча формально гроші виділятимуть «державні бюджети» «республік».

Рахуватимуть результати перепису в Росстаті

Першим деякі подробиці про підготовку перепису населення в ОРДЛО ще на початку лютого навело, посилаючись на власні джерела, видання «Реальная газета». Були названі терміни підготовчої роботи («нормативна база» – до кінця квітня) й попередні дати перепису (перші два тижні жовтня 2019).

Ці відомості підтвердилися – «рада міністрів ЛНР» оприлюднила «постанову» 26 квітня і призначила саме названі виданням дати. В документі розписані обов’язки «МВС ЛНР» (безпека переписників, охорона переписної документації, забезпечення доступу переписників до режимних об’єктів, наприклад, до місць позбавлення волі), «держкомзему» (забезпечення картами-кілометровками), місцевих окупаційних адміністрацій, а також «держкомстату», який і буде проводити перепис.

Постанова «радміну ЛНР» підтвердила відомості, оприлюднені за майже 3 місяці до неї. Скріншот
Постанова «радміну ЛНР» підтвердила відомості, оприлюднені за майже 3 місяці до неї. Скріншот

Зрозуміло, в постанові – жодної згадки про роль РФ у підготовці та проведенні перепису. Про це на умовах анонімності розповідає джерело з «народної ради ЛНР». За його словами, підготовка повністю координується з Москви. Наради, де ставляться завдання, визначаються терміни і заслуховуються звіти делегацій ОРДЛО, проводяться регулярно у Росстаті – Федеральній службі державної статистики Росії.

«У травні було кілька таких нарад, де були делегації від обох наших «республік» (нас в офіційній документації називають «постраждалими територіями Донецької та Луганської областей України», скорочено в документах – відповідно Т1 та Т2). Крім наших та Росстату, були представники міністерства економіки, адміністрації президента РФ. Там погоджувалися форма й зміст переписного аркуша, механізм перепису. Зокрема, – те, що підрахунками займатимуться не наші люди, а Росстат», – розповідає джерело.

Після затвердження кошторисів гроші до «бюджетів» окупаційних адміністрацій ОРДЛО будуть перераховані з Росії у звичний спосіб – через «Міжнародний розрахунковий банк» в Південній Осетії.

Півмільярда рублів на перепис

На кінець травня все ще не затверджений остаточний кошторис перепису. За попередніми розрахунками, лише на оплату роботи з перепису в ОРЛО планується витратити близько 100 мільйонів російських рублів. Ще близько 50 мільйонів рублів підуть на матеріально-технічне забезпечення: переписний інвентар, оргтехніку, канцтовари. Разом – понад 150 мільйонів. На окупованій території Донеччини витрати планують значно більші – понад 320 мільйони. Отже разом – майже півмільярди рублів збираються витратити на перепис.

Під час «референдуму» 2014 року «голосування» відбувалося на бланках, віддрукованих на звичайному папері, позбавленому елементів захисту від підробки, без будь-якого обліку. Тепер же організатори воліють побачити реальну картину. Переписні аркуші мають бути захищені. І це змусило шукати рішення – бо ані в Донецьку, ані в Луганську не існує друкарень, які можуть виготовити документи із захистом.

Отже цю паперову продукцію замовлятимуть в Росії, на державному підприємстві «Гознак». Це спричинило певні складнощі юридичного характеру. Бо ж «уряди» «республік», які розглядаються в якості «постраждалих територій Донецької та Луганської областей» не можуть ані укласти договори, ані провести оплату. Крім того, вантажі треба доправити до ОРДЛО, охороняти в дорозі, якось оформити на російській митниці.

Поки що невирішене й питання і з закупівлею оргтехніки, канцтоварів та іншого інструментарію. Звісно, отримати підряд на 170 мільйонів рублів (витрати на ці статті в обох «республіках») бажали б деякі бізнесмени, наближені до окупаційної адміністрації ОРДЛО. Однак бажаючі заробити на постачанні існують і в РФ.

Тому наразі за лаштунками точиться запекла боротьба, яка має скоро закінчитися: на до кінця липня усе матеріально-технічне забезпечення має бути на місці.

Кремлю потрібні аудит та пропаганда

Перепис населення в ОРДЛО – це чималі гроші й велика організаційна робота. Що отримає Кремль на виході?

На сайті «держкомстату ЛНР» зауважують, що оприлюднені дані не мають стосунку до реальності. Скріншот
На сайті «держкомстату ЛНР» зауважують, що оприлюднені дані не мають стосунку до реальності. Скріншот

Передусім, на сьогодні ніхто достеменно не знає, скільки людей мешкає насправді на окупованих територіях. Відомості, які публікують угруповання «Л/ДНР», базуються на довоєнних статистичних даних і до реальності стосунку не мають. Та це не єдина мета.

За повідомленням джерела «Реальної газети» (пізніше в лютому такі ж відомості навів координатор «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук), переписники збиратимуть не лише анкетні дані жителів окупованих територій. Питань буде понад тридцять. Серед них – про вплив «конфлікту на Донбасі» на життя респондента, про позитивні зміни з часу «проголошення незалежності», про ставлення до «громадянства Л/ДНР» та бачення майбутнього «республік» (у складі України, РФ або в якості «незалежних держав»).

Ці відомості, писав Тимчук, Кремль використає аби показати світовій спільноті, ніби на окупованому Донбасі переважають проросійські настрої. Також це – аудит витрат на пенсії та соцвиплати, бо в Москві є підозри стосовно розкрадання грошей через наявність «мертвих душ». Тобто, що де-факто померлі жителі «республік» де-юре продовжують отримувати пенсії.

Сьогодні, після початку видачі російських паспортів в ОРДЛО питання про ставлення до «громадянства Л/ДНР» набуває додаткового сенсу. Як відомо, «паспорт громадянина республіки» є обов’язковим для отримання російського документу. Отже перепис дасть орієнтовну цифру, скільки «республіканських паспортів» та роспаспортів треба підготувати Москві для окупованого Донбасу.

Хороша новина полягає в тому, що в разі як не зміняться плани Кремля, активізації бойових дій не варто очікувати принаймні до кінця перепису.

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