Перепис в ОРДЛО: нові докази окупації

Підготовка до перепису населення окупованих територій Донецької й Луганської областей іде повним ходом. У ОРДЛО розробляють «дорожні карти», укладають кошториси і їздять погоджувати їх до Москви. У нарадах беруть участь представники Адміністрації президента РФ, а переписні листи із захистом друкуватимуть на російському «Гознаці».

Офіційні повідомлення про майбутній перепис з’явилися наприкінці квітня. В Луганську «рада міністрів» оприлюднила постанову про проведення перепису з детальними інструкціями іншим установам окупаційної адміністрації 26 квітня. В Донецьку в медіапросторі, на диво, – тиша. Однак там ведеться така сама підготовча робота.

Перепис призначено на 1-14 жовтня, «нормативну базу» для нього готують та затверджують саме зараз. За кілька днів почнеться формування корпусу переписників та керівників процесу. Однак існують певні проблемні питання, які погоджуються в Москві. Зі столиці Російської Федерації будуть фінансуватися всі заходи, хоча формально гроші виділятимуть «державні бюджети» «республік».

Рахуватимуть результати перепису в Росстаті

Першим деякі подробиці про підготовку перепису населення в ОРДЛО ще на початку лютого навело, посилаючись на власні джерела, видання «Реальная газета». Були названі терміни підготовчої роботи («нормативна база» – до кінця квітня) й попередні дати перепису (перші два тижні жовтня 2019).

Ці відомості підтвердилися – «рада міністрів ЛНР» оприлюднила «постанову» 26 квітня і призначила саме названі виданням дати. В документі розписані обов’язки «МВС ЛНР» (безпека переписників, охорона переписної документації, забезпечення доступу переписників до режимних об’єктів, наприклад, до місць позбавлення волі), «держкомзему» (забезпечення картами-кілометровками), місцевих окупаційних адміністрацій, а також «держкомстату», який і буде проводити перепис.

Зрозуміло, в постанові – жодної згадки про роль РФ у підготовці та проведенні перепису. Про це на умовах анонімності розповідає джерело з «народної ради ЛНР». За його словами, підготовка повністю координується з Москви. Наради, де ставляться завдання, визначаються терміни і заслуховуються звіти делегацій ОРДЛО, проводяться регулярно у Росстаті – Федеральній службі державної статистики Росії.

«У травні було кілька таких нарад, де були делегації від обох наших «республік» (нас в офіційній документації називають «постраждалими територіями Донецької та Луганської областей України», скорочено в документах – відповідно Т1 та Т2). Крім наших та Росстату, були представники міністерства економіки, адміністрації президента РФ. Там погоджувалися форма й зміст переписного аркуша, механізм перепису. Зокрема, – те, що підрахунками займатимуться не наші люди, а Росстат», – розповідає джерело.

Після затвердження кошторисів гроші до «бюджетів» окупаційних адміністрацій ОРДЛО будуть перераховані з Росії у звичний спосіб – через «Міжнародний розрахунковий банк» в Південній Осетії.

Півмільярда рублів на перепис

На кінець травня все ще не затверджений остаточний кошторис перепису. За попередніми розрахунками, лише на оплату роботи з перепису в ОРЛО планується витратити близько 100 мільйонів російських рублів. Ще близько 50 мільйонів рублів підуть на матеріально-технічне забезпечення: переписний інвентар, оргтехніку, канцтовари. Разом – понад 150 мільйонів. На окупованій території Донеччини витрати планують значно більші – понад 320 мільйони. Отже разом – майже півмільярди рублів збираються витратити на перепис.

Під час «референдуму» 2014 року «голосування» відбувалося на бланках, віддрукованих на звичайному папері, позбавленому елементів захисту від підробки, без будь-якого обліку. Тепер же організатори воліють побачити реальну картину. Переписні аркуші мають бути захищені. І це змусило шукати рішення – бо ані в Донецьку, ані в Луганську не існує друкарень, які можуть виготовити документи із захистом.

Отже цю паперову продукцію замовлятимуть в Росії, на державному підприємстві «Гознак». Це спричинило певні складнощі юридичного характеру. Бо ж «уряди» «республік», які розглядаються в якості «постраждалих територій Донецької та Луганської областей» не можуть ані укласти договори, ані провести оплату. Крім того, вантажі треба доправити до ОРДЛО, охороняти в дорозі, якось оформити на російській митниці.

Поки що невирішене й питання і з закупівлею оргтехніки, канцтоварів та іншого інструментарію. Звісно, отримати підряд на 170 мільйонів рублів (витрати на ці статті в обох «республіках») бажали б деякі бізнесмени, наближені до окупаційної адміністрації ОРДЛО. Однак бажаючі заробити на постачанні існують і в РФ.

Тому наразі за лаштунками точиться запекла боротьба, яка має скоро закінчитися: на до кінця липня усе матеріально-технічне забезпечення має бути на місці.

Кремлю потрібні аудит та пропаганда

Перепис населення в ОРДЛО – це чималі гроші й велика організаційна робота. Що отримає Кремль на виході?

Передусім, на сьогодні ніхто достеменно не знає, скільки людей мешкає насправді на окупованих територіях. Відомості, які публікують угруповання «Л/ДНР», базуються на довоєнних статистичних даних і до реальності стосунку не мають. Та це не єдина мета.

За повідомленням джерела «Реальної газети» (пізніше в лютому такі ж відомості навів координатор «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук), переписники збиратимуть не лише анкетні дані жителів окупованих територій. Питань буде понад тридцять. Серед них – про вплив «конфлікту на Донбасі» на життя респондента, про позитивні зміни з часу «проголошення незалежності», про ставлення до «громадянства Л/ДНР» та бачення майбутнього «республік» (у складі України, РФ або в якості «незалежних держав»).

Ці відомості, писав Тимчук, Кремль використає аби показати світовій спільноті, ніби на окупованому Донбасі переважають проросійські настрої. Також це – аудит витрат на пенсії та соцвиплати, бо в Москві є підозри стосовно розкрадання грошей через наявність «мертвих душ». Тобто, що де-факто померлі жителі «республік» де-юре продовжують отримувати пенсії.

Сьогодні, після початку видачі російських паспортів в ОРДЛО питання про ставлення до «громадянства Л/ДНР» набуває додаткового сенсу. Як відомо, «паспорт громадянина республіки» є обов’язковим для отримання російського документу. Отже перепис дасть орієнтовну цифру, скільки «республіканських паспортів» та роспаспортів треба підготувати Москві для окупованого Донбасу.

Хороша новина полягає в тому, що в разі як не зміняться плани Кремля, активізації бойових дій не варто очікувати принаймні до кінця перепису.