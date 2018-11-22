Росія в обхід санкцій підтримує «ЛДНР» через Південну Осетію – The Washington Post

Росія в обхід міжнародних санкцій використовує Південну Осетію для підтримки проросійських збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР», повідомляє The Washington Post.

«Податкові органи Південної Осетії оцінили обіг коштів між підконтрольними сепаратистам територіями України у 150 мильйонів доларів у першій половині 2018 року. В аналогічний період минулого року було 90 мільйонів», – пише про ссвоє дослідження журналіст The Washington Post Антон Трояновський у Twitter.

Гроші зі східної України переводять до Південної Осетії, потім до Росії, де за них купують паливо та будівельних матеріалів, які прямо надходять з Росії до східної України, довідався журналіст WP, записавши інтерв'ю із впливовими особами Південної Осетії.

Прямі фінансові відносини з цими контрольованими Росією територіями заборонено міжнародними санкціями, але Росія вибудувала таємну систему, яка дозволяє їй обходити фінансові санкції і підтримувати фінансово проросійські утворення в Україні, Грузії та Молдові.

Для переказу коштів використовується Міжнародний розрахунковий банк в Південній Осетії. Гроші надходять до банку з контрольованих Росією територій на сході України. Потім їх перераховують до Росії. За ці гроші купуються російські матеріали та продукти, які доставляються в основному вантажівками з Росії на Донбас через непідконтрольну Україні частину міжнародного кордону з Росією.

ОБСЄ неодноразово наголошували на тому, що контрольовані Росією сили на сході України обмежують можливості спеціальної моніторингової місії в спостереженні за кордоном.

«Росія значно обмежила пересування команд спостереження на пунктах перетину кордонів, де вона також забороняє використання дронів, біноклів та камер», – зауважив в своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ у жовтні, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

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Тоді, під прикриттям темряви, місія зафіксувала, як кордон в напрямку з Росії до України перетнули конвої вантажівок та військове устаткування.

«Вміст цих вантажівок нам невідомий, очевидно, Москва не хоче, щоб ми знали», – заявляє Каміан. Така поведінка, за заявою посадовця, ще раз підтверджує, що спостережна та моніторингова місії мусять отримати повний доступ до міжнародно визнаного кордону між Росією та Україною, йдеться в заяві.

У січні США запровадили санкції проти компанії «Внєшторгсервіс», зареєстрованій у Південній Осетії, за сприяння так званим посадовцям самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» в уникненні санкцій при продажі вугілля з Донбасу.