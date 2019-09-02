Кернес хоче через суд заборонити марш «ХарківПрайду»

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

За його словами, на сайті міськради зареєстрували петицію проти «ХарківПрайду», що за кілька днів зібрала 5837 підписів, і є підстави остерігатися сутичок під час ходи.

«Харківська міськрада не в праві забороняти такі заходи. Але я як міський голова відповідаю за спокій у Харкові. Тому ухвалено рішення – звернутися до суду з проханням обмежити проведення «ХарківПрайду», – написав Кернес на своїй фейсбук-сторінці.

«ХарківПрайд» запланований на тиждень 9-15 вересня. Як зазначається на фейсбук-сторінці заходу, 15 вересня планується проведення маршу за права ЛГБТІ+.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.