Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Червень 2019, Київ 19:28
Новини | Міжнародні

У Північній Македонії пройшов перший гей-парад

Гей-парад у Скоп’є, Північна Македонія, 29 червня 2019 року

Дивитись коментарі

Сотні людей пройшли 29 червня вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні гей-параду. За оцінками поліції, в заході взяли участь близько 1 тисячі людей. Учасники несли великий банер із кольорами веселки і танцювали під музику з вантажівки, на якій були встановлені потужні динаміки.

На параді виступила відома в країні естрадна співачка Тамара Тодевська, яка виконала свій хіт Proud, представлений цьогоріч на пісенному конкурсі «Євробачення».

Інформації про правопорушення чи акти агресії щодо учасників немає.

Поряд із гей-парадом, за кілька кварталів, відбулася акція за сімейні цінності, в якій взяли участь кількасот людей, що перед тим побували у церкві.

/**/ /**/ /**/ Під час маршу ЛГБТ в Одесі, 18 серпня 2018 рок
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Прайд проводять, щоб показати суспільству, що такі люди є – матері ЛГБТ

Північна Македонія – доволі консервативна країна, однак останніми роками помітне більш лояльне ставлення до геїв, лесбіянок, бісексуалів і трансгендерів. Країна нещодавно зробила важливий крок на шляху членства в ЄС і НАТО, дійшовши компромісу з сусідньою Грецією щодо назви країни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG