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29 Червень 2019, Київ 18:00
Новини | Політика

Елтон Джон звинуватив Путіна у лицемірстві щодо ЛГБТ

Елтон Джон

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Британський музикант Елтон Джон звинуватив російського президента Володимира Путіна у лукавстві під час інтерв’ю Financial Times, коли той коментував ставлення до ЛГБТ-спільноти в Росії.

Відповідне звернення співак опублікував у своєму Instagram-акаунті.

«Я твердо не погоджуюсь з вашою думкою, що проведення політики, яка включає мультикультурне та сексуальне розмаїття, є застарілим у наших суспільствах. Я вбачаю суперечність, коли ви кажете, що хочете, щоб ЛГБТ люди «були щасливі» і що «у нас немає жодної проблеми». Але російські дистриб’ютори вирішили сильно цензувати мій фільм Rocketman, видаливши всі посилання на моє знайдене справжнє щастя через 25-річні стосунки з Давидом і виховання двох моїх прекрасних синів. Це відчувається мені як лицемірство», – написав Елтон Джон.

Таким чином музикант відреагував на інтерв'ю Володимира Путіна, де той, розповідаючи про застарілі, на його погляд, ліберальні цінності, заявив, що не має проти людей «нетрадиційної сексуальної орієнтації»: «Дай бог здоровья, хай живуть так, як вважають за потрібне. Але деякі речі для нас здаються надлишковими».

У відповідь, як повідомляє Інтерфакс, Путін висловився на саміті G-20, зазначивши, що Елтон Джон – геніальний, на його думку, музикант, але він вводить себе в оману.

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«Рокетмен» (Rocketman) – це біографічна музична драма спільного виробництва Великої Британії та США про британського рок-музиканта Елтона Джона. Світова прем'єра стрічки відбулась на Каннському кінофестивалі 16 травня 2019 року.

Про те, що з фільму «Рокетмен» у російському прокаті зникли окремі сцени, заявив ведучий телеканалу «Дождь» Михайло Козирєв. Кінокритики, які дивилися фільм на Каннському фестивалі, підтвердили цю інформацію.

У російській версії немає зокрема сцени з голими Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом. Із титрів також зник слайд зі словами про те, що музикант зустрів свою любов, і фото Елтона Джона з чоловіком.

Зі свого боку російська компанія «Централ Партнершип», яка здійснювала прокат стрічки в Росії, заявила, що виконує вимоги російського законодавства, оскільки 2013 році в Росії ухвалили закон про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків» неповнолітнім.

Тим часом, міністр культури Росії Володимир Мединський заперечив, що його відомство чи уряд загалом впливали на зміну фільму.

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