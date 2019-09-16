«Засмучує насильство, цінуємо зусилля поліції» – американські дипломати про «ХарківПрайд»

Посольство США в Україні озвучило свою заяву за підсумками проведеного напередодні у Харкові «Маршу рівності» («ХарківПрайду»).

«Всі люди заслуговують на рівноправне та поважливе ставлення до себе. Представники Посольства США відвідали вчорашній ХарківПрайд Марш 2019 на знак підтримки теми заходу: «Харків для всіх. Безпека для всіх"».

Нас засмучує насильство під час заходу, але ми цінуємо зусилля правоохоронців задля захисту основних свобод учасників Прайду», – йдеться в повідомленні посольства на сторінці у Twitter.

15 вересня у Харкові відбувся «Марш рівності» або «ХарківПрайд» на захист прав ЛГБТ-спільноти. Безпосередньо під час заходу поліція не зафіксувала грубих порушень порядку. Водночас після «маршу» сталися сутички між представниками однієї з праворадикальних організацій і учасниками «ХарківПрайду». В результаті поліція доставила до відділку 17 осіб, трьох із яких затримали, і згодом оголосили про підозру за статтею «про насильство щодо працівника правоохоронного органу». Повідомлялося, що двоє правоохоронців постраждали у тих сутичках.

Поліція прозвітувала, що у «ХарківПрайді» взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд» 15 вересня. Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року «Марші рівності» вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.