Грубих порушень правопорядку на Марші рівності у Харкові не було – поліція

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили, що поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку під час Маршу рівності у Харкові 15 вересня.

«У марші взяли участь близько 2000 осіб, серед яких гості міста з інших регіонів держави, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні», – йдеться в повідомленні поліції Харківщини на сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, усі підрозділи харківської поліції працювали у посиленому режимі.

«До охорони публічного порядку були залучені більше 2500 працівників поліції, у тому числі особовий склад з інших регіонів України – спецпризначенці, підрозділи ТОР, військовослужбовці НГУ та курсанти ХНУВС. Також під час Маршу працювали групи комунікації та поліція діалогу», – додали в поліції.

15 вересня у Харкові відбувся форум «ХарківПрайд».

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.