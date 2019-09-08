У Боснії і Герцеговині відбувся перший гей-парад

На тлі посилених заходів безпеки в столиці у Боснії і Герцеговини Сараєві відбувся перший гей-парад. Марш 8 вересня пройшов під гаслом «Хочу вийти». Сотні прихильників геїв та лесбіянок вийшли на вулиці міста у футболках із зображенням райдуги, під свист і стук в барабани. У багатьох були плакати з написом «Об’єднані у різноманітті».

Марш взяв початок біля «вічного вогню» жертв Другої світової війни, а кінцем маршруту активістів стала будівля парламенту. Усього відстань між цими об’єктами приблизно півтора кілометри.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в марші взяли участь понад 1000 учасників, і стільки ж співробітників поліції гарантували безпеку.

Жодного масштабного «Маршу рівності» у Сараєві досі не було. У 2008 і 2014 роках на учасників акції на підтримку ЛГБТ-спільноти напали хулігани і радикальні ісламісти. І хоча законодавство Боснії і Герцеговини загалом забороняє будь-яку дискримінацію, але прав одностатевих пар не визнає.

Напередодні гей-параду група активістів влаштувала «традиційний день сім’ї» за тим же маршрутом, що і марш ЛГБТ.

Представництво ЄС і Посольство США в Сараєві висловили підтримку маршу ЛГБТ.