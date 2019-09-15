Двоє поліцейських постраждали, 17 осіб затримали через сутички після Маршу рівності у Харкові – поліція

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили, що у центрі Харкова після завершення Маршу рівності сталися сутички, в результаті яких двоє поліцейських постраждали, 17 осіб були доставлені у відділок.

«Встановлено, що 17-річний харків’янин після закінчення Маршу став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вулиці Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно юнака складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) КК України про адміністративні порушення. 17 чоловік доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, за фактами порушень публічного порядку поліція відкрила два кримінальних провадження («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «Хуліганство») і оформила адмінпротокол.

Повідомляється, що в одного із постраждалих поліцейських – опіки очей, він госпіталізований.

Раніше в поліції повідомляли, що безпосередньо під час Маршу рівності у Харкові 15 вересня поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку. Поліція прозвітувала, що у марші взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року Марші рівності вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.