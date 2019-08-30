У Місії ООН з прав людини засудили напад у Києві на ветерана бойових дій, ЛГБТ-активіста

Моніторингова місія ООН з прав людини назвала недопустимим актом насильства напад на ЛГБТ-активіста і ветерана АТО/ООС у Києві 29 серпня.

«Жорстокий напад на відкритого гея, який служив в українській армії в зоні конфлікту. Невідомий напав на нього зі спини і вдарив по голові під час заходу, присвяченому вшануванню пам’яті загиблих військових. Інцидент стався в Києві 29 серпня. Таке насильство – недопустиме. Ми закликаємо Національну поліцію України провести ефективне розслідування та припинити безкарність за злочини на ґрунті сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності», – йдеться в повідомленні місії на сторінці у Facebook.

У громадській організації «Точка опори ЮА» заявили, щодо напад стався на їхнього працівника, відкритого гея і ветерана АТО/ООС Віктора Пилипенка напередодні о 11 годині на Михайлівській площі.

Сам Пилипенко написав у Facebook: «Дуже гидко на душі. Я плакав після цього заходу. Не від побоїв, а від цієї ненависті, яку відчув, нападник вклав у той удар у мою спину». Чоловік назвав напад «гомофобським», не вказавши, чи звертався після цього до правоохоронців.