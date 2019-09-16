Через сутички після «ХарківПрайду» трьом затриманим оголосили про підозру – поліція

У Харкові повідомлено про підозру трьом чоловікам, напередодні затриманим після «Маршу рівності» («ХарківПрайду»), повідомляє управління Нацполіції у Харківській області.

Згідно з повідомленням, двом жителям Харкова та уродженцю Прикарпаття оголосили про підозру за статтею про «Погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

«Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк», – повідомили у поліції.

15 вересня у поліції повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17 доставлених до відділку в Харкові після проведення «Маршу рівності» («ХарківПрайду»).

Раніше в поліції повідомляли, що безпосередньо під час «Маршу рівності» у Харкові 15 вересня поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку. Водночас кореспондент «Громадського телебачення» повідомляв, що між представниками однієї з ультраправих організацій після завершення «маршу рівності» і учасниками заходу сталася штовханина, в результаті якої постраждали щонайменше двоє учасників акції. Журналіст вказував, що ініціювали напад праворадикали. Поліція повідомила про двох постраждалих правоохоронців.

Поліція прозвітувала, що у марші взяли участь близько 2000 людей, тоді як правоохоронців було на 500 більше.

2 вересня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив про намір звернутися до суду щодо заборони проведення цього року маршу ЛГБТІ-форуму «ХарківПрайд», запланованого на 15 вересня.

Наступного дня міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Freedom Нouse оприлюднили заяву, у якій закликали владу і поліцію Харкова гарантувати безпеку під час проведення маршу. Пізніше міська влада заявила, що не буде намагатися заборонити ходу.

Цього року «Марші рівності» вже відбулися у низці українських міст, зокрема, у Києві, Одесі, Запоріжжі та Херсоні.